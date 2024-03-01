Самая богатая в мире: собака с личным водителем "владеет" 310 млн евро (фото)

История о Гюнтере VI существует уже почти 20 лет. Пес якобы является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн, которая любила животных.

Самая богатая собака в мире имеет более высокий уровень жизни, чем большинство людей. У животного есть личный водитель, который доставляет его с виллы на Багамах, ранее принадлежавшей Мадонне, на мега-яхту в порту на Карибах. Однако за богатством скрывается тайна. Об этой истории пишет Daily Star.

Собака живет в доме на Карибах стоимостью 73 миллиона евро и даже владеет футбольными клубами. Дурная слава о Гюнтере пошла в соцсетях в прошлом году. Команда, ухаживающая за животным, говорит, что ужины со стейками и прогулки на яхте стали частым явлением. Однако богатство животного не появилось из воздуха. Издание отмечает, что деньгами управляет не собака, а посредник, 68-летний итальянский предприниматель Маурицио Миан. Генеральный директор The Gunther Corporation следит за 310 миллионами евро, оставшимися от прежнего владельца животного.

Пес якобы является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн Фото: guntherrichdog/instagram

Немецкая графиня Карлотта Либенштайн оставила свое огромное состояние собаке, так как у нее не было семьи.

"Когда она умерла, у нее не было прямых родственников, никого из близких, и она отдала все своей собаке Гюнтеру, которого очень любила. А затем был создан траст, чтобы деньги оставались у животного и его семьи", — рассказала пиарщик Гюнтера Люси Кларксон.

Позже Миан признался, что выдумал всю историю с графиней, после того как в прошлом году кинематографисты заставили его во всем признаться. Гюнтер — выходец из богатой семьи, но миллионы, на которые он живет, достались ему не от таинственной женщины.

"Он живет между реальностью и фантазией. И для него история о графине и сыне была очень большой удачей. Это то, что было с ним так долго. Это стало частью его личности", — рассказала о предпринимателе исполнительный продюсер фильма Эмили Дюмэй.

Дурная слава о Гюнтере пошла в соцсетях в прошлом году Фото: guntherrichdog/instagram

Отмечается, что Маурицио Миан является итальянским предпринимателем и наследником фармацевтического бизнеса своей матери. Он генеральный директор The Gunther Corporation. Известный эксцентрик Миан часто использовал свою собаку Гюнтера в качестве подставного лица для своих инвестиций в спортивные клубы, недвижимость и средства массовой информации. В целях рекламы предприниматель обнародовал давнюю городскую легенду о своей сказочно богатой династии немецких овчарок. Собаки Гюнтера часто фигурируют в опубликованных списках самых богатых животных мира.

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