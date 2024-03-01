Статуя Будды "убила" мужчину, который напал на монаха и крушил все в храме

Согласно мнению следователей, нарушитель пытался взобраться на самую крупную статую в храме, чтобы уничтожить ее, однако случайно поскользнулся и наткнулся на острый выступ на голове статуи.

В Таиланде мужчина крушил все в храме и напал на монаха. После это он умер из-за статуи Будды. Об этом пишет The Thaiger.

27 февраля в провинции Чонбури около 13:00 по местному времени жители района Банбунг обратились в полицию. Они сообщили, что мужчина напал на монаха в буддийском храме. Предварительно он прожил там несколько дней и был приятелем пострадавшего.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что агрессивный мужчина забаррикадировался в главном зале святилища и начал разрушать статуи. В это время монах спрятался в одном из внутренних помещений. Сотрудники правоохранительных органов пытались связаться с нарушителем по телефону, но ничего не получилось. Тогда полицейские приступили к штурму помещения. Внутри они обнаружили мужчину, лежащего на полу в луже крови. Острый головной убор статуи Будды пронзил его грудь. Медицинскую помощь оказать ему не удалось.

Согласно мнению следователей, таиландец пытался взобраться на самую крупную статую в храме, чтобы уничтожить ее, однако случайно поскользнулся и наткнулся на острый выступ на голове статуи.

Позже монах признался, что дал приятелю наркотик, и сказал, что слагает с себя духовный сан из-за своего проступка.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина подслушивал звонки жены и заработал почти $2 млн. Тайлер Лаудон использовал ситуацию с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. Его возлюбленная подала на развод, а сам он должен выплатить огромный штраф.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.