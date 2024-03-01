"Нечто особенное": супруги нашли под старым полом своего дома тайный спуск (фото)

Дженис Сантини и ее муж Кристофер купили старую гостиницу, планируя отреставрировать ее и открыть галерею. Однако супруги не ожидали, что под старым полом их ожидает нечто необычное.

46-летняя Дженис Сантини и ее 44-летний муж Кристофер из США были потрясены, когда сделали необычную находку, спрятанную под половицами их нового дома. Семейная пара решила сохранить ее для будущих поколений. О своей находке женщина рассказала в Instagram.

Пара была потрясена, когда подняла доски пола и обнаружила скрытый под ними потайной колодец. Они купили старую гостиницу 1850-х годов, планируя отреставрировать ее и открыть галерею, но супруги они не ожидали обнаружить секретный спуск. Разрушив старый деревянный пол, они обнаружили выложенный камнем колодец ручной работы, который уходил на шесть метров под землю. Желая сохранить этот кусочек истории, супруги решили установить над ним стеклянную крышку.

Дженис и Кристофер назвали его "Колодец прощения" и теперь приглашают людей прийти и поделиться своими переживаниями. Ролик, которым поделилась американка стал вирусным и был посмотрен почти 14 миллионов раз.

"Как только я заглянула в глубины колодца, я поняла, что обнаружила нечто особенное, достойное сохранения. Теперь посетителям не терпится его увидеть", — рассказала она.

На видео, которым она поделилась, видно, как женщина подходит к застекленному колодцу и смотрит в него. Когда она направляет камеру вниз, со дна светится голубой огонек.

Женщина решила сделать необычную находку частью новой галереи Фото: Jam Press Супруги решили установить над колодцем стеклянную крышку Фото: Jam Press

Пользователи соцсетей поспешили поделиться своими мыслями в комментариях, и многие остались поражены необычной находкой.

"Как здорово иметь и сохранить этот кусочек истории", "Ну и ну, это потрясающе", "Это великолепный способ сохранить, защитить и продемонстрировать историю этого колодца. Отличная работа", — писали они.

Дженис спроектировала стеклянную крышку, способную выдержать вес до 600 фунтов, которая обошлась ей в 3500 долларов. Чтобы сохранить колодец в целости и сохранности, пришлось заново вымостить камень и изолировать участок с проводами, а затем добавить на дно светодиодный светильник. Супруги также установили дополнительное освещение и деревянную раму.

"Пусть этот колодец будет освещен с любовью и продолжает приносить успокаивающую энергию", — добавила американка.

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