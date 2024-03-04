Женщина не платит за жилье, построив небольшой роскошный дом на заднем дворе (видео)

Прешес Прайс смотрела из окна кухни на свой огромный задний двор и поняла, что ей нужно построить жилье поменьше. Основной дом она хотела сдавать в аренду и получать дополнительную прибыль.

Когда в 2020 году ее доходы иссякли, Прешес Прайс из США взяла дело в свои руки и построила роскошный небольшой дом в своем саду, где теперь живет и не тратит деньги на арендную плату или ипотеку. Об этом пишет CNBC.

Женщина из Атланты, штат Джорджия, планировала сдавать свободные комнаты в своем большом доме с тремя спальнями, чтобы получить дополнительный доход, но ее планы нарушила пандемия COVID-19. Однако она разработала новую стратегию и решила построить на заднем дворе здание поменьше, что позволило бы ей сдавать в аренду не отдельные комнаты, а весь основной дом.

"Я смотрела из окна кухни на свой огромный задний двор, и тут меня осенило: Я могла бы использовать это пространство для строительства крошечного дома, чтобы жить в нем, а основной полностью сдавать в аренду", — рассказала американка.

Прешес приступила к планированию своего нового жилья, начав с подачи заявки на все необходимые разрешения Фото: CNBC Make It

Прешес приступила к планированию своего нового жилья, начав с подачи заявки на все необходимые разрешения. Как только она получила все документы, в октябре 2020 года начались работы. Женщина купила сарай и наняла местную подрядную бригаду, чтобы заложить бетонный фундамент.

Чтобы создать ощущение легкости и простора, Прешес выкрасила стены в голубой оттенок и добавила деревенские штрихи. Внутри крошечного дома помещается матрас большого размера на чердаке и кушетка, которая может служить диваном, а также полноценная ванная комната, кухня и уголок для завтрака.

Чтобы создать ощущение легкости и простора, Прешес выкрасила стены в голубой оттенок Фото: CNBC Make It Внутри дома помещается матрас большого размера на чердаке и кушетка, которая может служить диваном Фото: CNBC Make It

Хотя жизнь в крошечном доме может показаться довольно уютной, Прешес утверждает, что ей пришлось сделать некоторые изменения в своей жизни.

"Мне пришлось сократить свой гардероб и коллекцию обуви. Но вместо того чтобы избавляться от одежды, которую я хочу сохранить, я храню некоторые вещи у подруги. Раз в несколько недель мы обмениваемся гардеробом", — объяснила она.

Стремясь сэкономить как можно больше денег, она сдавала свой основной дом на время строительства и снимала комнату у соседей. Новое жилье Прешес было построено в марте 2021 года, и сначала она сдавала его на Airbnb, чтобы окупить расходы. В начале этого года она переехала в него на постоянное место жительства.

Подсчитав все расходы на строительство и материалы, она считает, что потратила на проект около 35 000 долларов. Однако вновь обретенный доход от основного дома позволил ей погасить долг в 2022 году. Теперь она может получать почти 32 000 долларов дохода от сдачи в аренду большей недвижимости, взимая от 89 до 129 долларов за ночь, а также предлагая ежемесячную аренду за 1 300 долларов.

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