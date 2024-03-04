Невозможно выдержать: на станции метро нашли морскую свинку с запиской (фото)

Зоозащитники уже открыли горячую линию и просят всех, у кого есть какая-то информация об этом инциденте, связаться с ними.

На станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки нашли клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый хозяин". Предыдущий владелец оставил животное в одиночестве у входа, сообщает издание The Guardian.

К сожалению, в помещении не было видеонаблюдения, с помощью которого можно было бы найти недобросовестного хозяина. Королевское общество защиты животных (RSPCA) уже забрало морскую свинку под свою опеку.

Инспектор благотворительной организации Шахназ Ахмад рассказала, что животное, которое назвали Диско Пиг, выглядит здоровым и ухоженным. По оценкам специалистов, его возраст — от 6 до 12 месяцев.

"Очень печально, что кто-то отказался от своего домашнего любимца таким образом. Это невероятно жестокий поступок и вообще крайне ошибочное решение. Мы призываем людей обращаться в местные благотворительные организации за помощью в уходе за питомцами, а не оставлять их вот так", — возмущается Ахмад.

Зоозащитники отмечают, что морские свинки нуждаются в обществе себе подобных. Одиночество может привести к возникновению у них стресса и психических расстройств, поэтому вскоре Диско Пига подселят в компанию другой морской свинки.

Сотрудники RSPCA уже открыли горячую линию и просят всех, у кого есть хоть какая-то информация об этом инциденте, связаться с ними.

Работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Фото: RSPCA

Напомним, ранее Фокус писал, что из приюта SPCA в Пенсильвании (США) впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных, хотя за неделю до этого вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.

Кроме того, мы рассказывали о Стефани Барстоу из Корби, которая неожиданно нашла своего кота Дюка. Пушистик исчез еще в январе 2017 года. Женщина была очень рада снова увидеть своего четвероногого друга.