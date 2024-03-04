Не мог глотать: из горла мужчины достали экзотическое морское существо (фото)

Первая попытка достать животное из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому врачам пришлось использовать эндоскоп.

Пациент одной из больниц Сингапура обратился к медикам с жалобами на затрудненное глотание. 55-летний мужчина, имя которого не разглашается, рассказал, что съел блюдо, в состав которого входили различные экзотические ингредиенты и морепродукты. После этого его начало тошнить. Позже врачи из госпиталя Тан Ток Сенг установили, в чем именно заключается проблема, пишет издание Mirror.

Компьютерная томография обнаружила гиперплотную массу на расстоянии 5 см от пищеводно-желудочного соединения у пациента. Как выяснилось, там застрял осьминог.

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"Пищевая закупорка — одна из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся. В 80–90% случаев она проходит сама собой. Эндоскопическое лечение требуется в 10–20% ситуаций, а хирургическое вмешательство — менее чем в 1% случаев", — объясняют медики.

Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом. Поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп, чтобы схватить животное пинцетом за голову и вытащить. Процедура прошла успешно, пациент быстро оправился и его выписали уже через два дня.

Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп Фото: Jam Press Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп Фото: Jam Press

Что такое эндоскопия

Эндоскопия — это метод медицинского обследования, во время которого используют эндоскоп — специальное трубчатое устройство с оптической системой, дополнительным источником света и каналами для инструментов, позволяющие осуществлять манипуляции внутри организма.

Это устройство вводят в тело пациента через естественные отверстия (рот, носовые ходы, прямую кишку и т.д.) или через небольшие разрезы, чтобы визуально осмотреть внутренние органы, диагностировать патологии, а также выполнить определенные процедуры, например, удалить полипы, провести биопсию или остановить кровотечение. Эндоскопия позволяет избежать хирургических операций и ускорить выздоровление пациента.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Эллисон Коззи из Гринвича (штат Коннектикут), которая подала иск в суд на сеть заведений быстрого питания Chopt в Нью-Йорке. Женщина утверждает, что в заказанном ею салате был кусок человеческого пальца.

Кроме того, мы рассказывали о 50-летнем выходце из Литвы, который симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были небольшие, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения.