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МирФан

Не мог глотать: из горла мужчины достали экзотическое морское существо (фото)

Из горла пациента достали осьминога, курьезы, экзотические блюда, Сингапур, приколы, операции, врачи, фото
Фото: Pinterest | Иллюстративное фото

Первая попытка достать животное из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому врачам пришлось использовать эндоскоп.

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Пациент одной из больниц Сингапура обратился к медикам с жалобами на затрудненное глотание. 55-летний мужчина, имя которого не разглашается, рассказал, что съел блюдо, в состав которого входили различные экзотические ингредиенты и морепродукты. После этого его начало тошнить. Позже врачи из госпиталя Тан Ток Сенг установили, в чем именно заключается проблема, пишет издание Mirror.

Компьютерная томография обнаружила гиперплотную массу на расстоянии 5 см от пищеводно-желудочного соединения у пациента. Как выяснилось, там застрял осьминог.

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"Пищевая закупорка — одна из самых распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся. В 80–90% случаев она проходит сама собой. Эндоскопическое лечение требуется в 10–20% ситуаций, а хирургическое вмешательство — менее чем в 1% случаев", — объясняют медики.

Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом. Поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп, чтобы схватить животное пинцетом за голову и вытащить. Процедура прошла успешно, пациент быстро оправился и его выписали уже через два дня.

Из горла пациента достали осьминога, курьезы, экзотические блюда, Сингапур, приколы, операции, врачи, фото Fullscreen
Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп
Фото: Jam Press
Из горла пациента достали осьминога, курьезы, экзотические блюда, Сингапур, приколы, операции, врачи, фото Fullscreen
Первая попытка достать осьминога из горла пациента не увенчалась успехом, поэтому пришлось осторожно ввести в желудок эндоскоп
Фото: Jam Press

Что такое эндоскопия

Эндоскопия — это метод медицинского обследования, во время которого используют эндоскоп — специальное трубчатое устройство с оптической системой, дополнительным источником света и каналами для инструментов, позволяющие осуществлять манипуляции внутри организма.

Это устройство вводят в тело пациента через естественные отверстия (рот, носовые ходы, прямую кишку и т.д.) или через небольшие разрезы, чтобы визуально осмотреть внутренние органы, диагностировать патологии, а также выполнить определенные процедуры, например, удалить полипы, провести биопсию или остановить кровотечение. Эндоскопия позволяет избежать хирургических операций и ускорить выздоровление пациента.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Эллисон Коззи из Гринвича (штат Коннектикут), которая подала иск в суд на сеть заведений быстрого питания Chopt в Нью-Йорке. Женщина утверждает, что в заказанном ею салате был кусок человеческого пальца.

Кроме того, мы рассказывали о 50-летнем выходце из Литвы, который симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были небольшие, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения.