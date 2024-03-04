Не міг ковтати: з горла чоловіка дістали екзотичну морську істоту (фото)

Перша спроба дістати тварину з горла пацієнта не увінчалась успіхом, тож лікарям довелось використати ендоскоп.

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Пацієнт однієї з лікарень Сінгапуру звернувся до медиків зі скаргами на утруднене ковтання. 55-річний чоловік, ім’я якого не розголошується, розповів, що з'їв страву, до складу якої входили різні екзотичні інгредієнти та морепродукти. Після цього його почало нудити. Пізніше лікарі з госпіталю Тан Ток Сенг встановили, в чому саме полягає проблема, пише видання Mirror.

Комп'ютерна томографія виявила гіперщільну масу на відстані 5 см від стравохідно-шлункового з'єднання у пацієнта. Як з’ясувалося, там застряг восьминіг.

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"Харчова закупорка — одна з найпоширеніших проблем, з якими ми стикаємося. У 80–90% випадків вона минає сама собою. Ендоскопічне лікування потрібне у 10–20% ситуацій, а хірургічне втручання – менш ніж в 1% випадків", — пояснюють медики.

Перша спроба дістати восьминога з горла пацієнта не увінчалась успіхом. Тож довелось обережно ввести в шлунок ендоскоп, щоб схопити тваринку пінцетом за голову та витягнути. Процедура пройшла успішно, пацієнт швидко оговтався і його виписали вже через два дні.

Перша спроба дістати восьминога з горла пацієнта не увінчалась успіхом, тож довелось обережно ввести в шлунок ендоскоп Фото: Jam Press Перша спроба дістати восьминога з горла пацієнта не увінчалась успіхом, тож довелось обережно ввести в шлунок ендоскоп Фото: Jam Press

Що таке ендоскопія

Ендоскопія — це метод медичного обстеження, під час якого використовують ендоскоп — спеціальний трубчастий пристрій з оптичною системою, додатковим джерелом світла та каналами для інструментів, що дають змогу здійснювати маніпуляції всередині організму.

Цей пристрій вводять у тіло пацієнта через природні отвори (рот, носові ходи, пряму кишку тощо) або через невеликі розрізи, аби візуально оглянути внутрішні органи, діагностувати патології, а також виконати певні процедури, наприклад, видалити поліпи, провести біопсію чи зупинити кровотечу. Ендоскопія дає змогу уникнути хірургічних операцій та пришвидшити одужання пацієнта.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Еллісон Коззі з Грінвіча (штат Коннектикут), яка подала позов до суду на мережу закладів швидкого харчування Chopt у Нью-Йорку. Жінка стверджує, що в замовленому неї салаті був шматок людського пальця.

Крім того, ми розповідали про 50-річного вихідця з Литви, який симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення.