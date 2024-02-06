139 пасажирів з отруєнням перетворили на кошмар мандрівку на круїзному лайнері

Круїзна компанія негайно запровадила процедури очищення та дезінфекції на борту, а також ізолювала інфікованих осіб.

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Під час 107-денного круїзу на лайнері Queen Victoria компанії Cunard Cruise Line сталося масове отруєння пасажирів та членів екіпажу. Це перетворило омріяну мандрівку на справжній кошмар. Деталі інциденту розкриває видання NBC News.

Згідно з повідомленням Центру з контролю та профілактики захворювань США, близько 139 осіб на борту, включаючи 123 пасажирів і 16 членів екіпажу, поскаржились на симптоми шлунково-кишкового захворювання, такі як діарея та блювота.

Перші випадки були зафіксовані ще 22 січня, коли судно пришвартувалося у Форт-Лодердейлі. Круїзна компанія негайно запровадила процедури очищення та дезінфекції на борту, а також ізолювала інфікованих осіб, аби завадити поширенню хвороби.

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Причина спалаху захворювання поки невідома, однак експерти зазначають, що круїзні лайнери є розсадником так званого норовірусу. Адже густонаселені тісні каюти та приміщення загального користування сприяють швидкому поширенню шлунково-кишкового захворювання від людини до людини.

За даними компанії Cunard, на борту Queen Victoria перебувають 1824 пасажирів та 967 членів екіпажу. Лайнер знаходиться у 107-денному круїзі, який розпочався 11 січня у Саутгемптоні, що у Великобританії. У маршруті були передбачені зупинки, зокрема в Арубі, Гватемалі, Мексиці, Сан-Франциско та на Гавайських островах.

"Ми підтверджуємо, що невелика кількість гостей повідомила про симптоми шлунково-кишкового захворювання на борту Queen Victoria. Компанія негайно активувала свої посилені протоколи охорони здоров'я і безпеки, щоб забезпечити благополуччя всіх гостей та членів екіпажу на борту. Заходи виявилися ефективними", – заявив представник компанія Cunard Cruise Line.

Повідомляється, що у вівторок, 6 лютого, круїзний лайнер прибуде у Сан-Франциско (США). Завершення подорожі заплановано на 12 лютого.

До слова, медичний персонал на круїзних лайнерах під юрисдикцією США зобов’язаний повідомляти про випадки шлунково-кишкових захворювань до Vessel Sanitation Program (Програми санітарії суден), якщо щонайменше два відсотки людей на борту інфіковані.

У вівторок, 6 лютого, круїзний лайнер прибуде у Сан-Франциско. Фото: AP

Раніше Фокус повідомляв, скільки коштує круїз на найбільшому у світі лайнері Icon of the Seas.

Також стало відомо, як персоналу живеться на "кораблях мрії". Аніматор на круїзному лайнері розповів про переваги та недоліки життя на судні. Він показав крихітні каюти та довгі коридори на кораблі, а також розповів про їжу і покупки, які не заборонені для персоналу.