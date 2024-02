Спадкоємець "Титаніка": скільки коштує круїз на найбільшому у світі лайнері Icon of the Seas

Майкл Бейлі, президент і виконавчий директор компанії Royal Caribbean International, зазначає, що енергія та час, вкладені в створення цього судна, були витрачені не даремно.

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив із Маямі (Флорида, США). На сайті компанії Cruisexpress, яка є головним представником Royal Caribbean International Ltd в Україні, з'явилася вартість квитків на тижневу подорож.

Ціни квитків на найближчі 5 круїзів варіюються від 173 тисяч гривень до 1,1 мільйона гривень. Каюти з вікном і балконом коштують від 200 тисяч до 800 тисяч гривень.

Судно має довжину 365 метрів і ширину майже 50 метрів. На кораблі 20 палуб. Здатне розмістити 7600 пасажирів і 2350 членів екіпажу. Icon of the Seas розпочав свою семиденну подорож островами Карибського моря.

Судно стало першим із трьох кораблів, які представлятимуть клас Icon у флоті Royal Caribbean. Лайнер — це ідеальне поєднання сучасних зручностей, понад 40 барів і ресторанів, а також відмінну концепцію сімейного відпочинку (просторів і розваг для всієї родини). Круїзний корабель Icon of the Seas нещодавно вирушив у свою першу подорож і став найбільшим лайнером у світі.

Подібно до лайнерів класу Oasis, на борту спадкоємця "Титаніка" (найбільший корабель у світі свого часу) буде впроваджено концепцію районів. До неї входитиме 5 нових розважальних зон. Кожен із районів сам собою вже представляє зону інтересу, наповнену безліччю дивовижних місць, розваг і можливостей створити свої унікальні спогади.

На борту круїзного лайнера очікується велика різноманітність ресторанів і барів. Більшість цих закладів буде розташована в різних частинах 8 районів корабля. Майкл Бейлі, президент і виконавчий директор компанії Royal Caribbean International, зазначає, що енергія та час, вкладені в створення цього судна, були витрачені не даремно. Представники компанії ще до запуску корабля запевняли, що гості не матимуть проблем у виборі місць, де можна пообідати й випити коктейль. Серед закладів є такі популярні бренди як Chops Grille та Izumi, а також і абсолютно нові.

Зазвичай у барах на лайнері Icon of the Seas купити коктейлі можна тільки за окрему плату, а у вартість круїзу включено деякі напої в основних ресторанах і кафе.

Icon of the Seas: що цікавого на кораблі Royal Caribbean

Icon of the Seas — перший новий клас кораблів Royal Caribbean за майже десятиліття. На борту судна розташовані та функціонують 2850 кают, 18 гостьових палуб, 7 басейнів, а стежить за всім цим екіпаж із 2350 осіб.

Парк для прогулянок і триповерхові таунхауси створені на кораблі. Особливу увагу привертає гігантська п'ятипалубна сферична конструкція, названа "Перлиною". Прямо під нею розташовані величні сходи, що нагадують італійський палац. Також на борту лайнера розташовано понад 40 ресторанів і питних закладів, триповерхові таунхауси для великих родин і понад 33 тисячі рослин у так званому Центральному парку, одному з його районів.

