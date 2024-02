Наследник "Титаника": сколько стоит круиз на самом крупном в мире лайнере Icon of the Seas

Майкл Бэйли, президент и исполнительный директор компании Royal Caribbean International, отмечает, что энергия и время, вложенные в создание этого судна, были потрачены не зря.

Related video

Крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas отправился из Майами (Флорида, США). На сайте компании Cruisexpress, которая является главным представителем Royal Caribbean International Ltd в Украине, появилась стоимость билетов на недельное путешествие.

Цены билетов на ближайшие 5 круизов варьируются от 173 тысяч гривен до 1,1 миллиона гривен. Каюты с окном и балконом стоят от 200 тысяч до 800 тысяч гривен.

Судно имеет длину в 365 метров и ширину почти 50 метров. На корабле 20 палуб. Способно разместить 7 600 пассажиров и 2 350 членов экипажа. Icon of the Seas начал свое семидневное путешествие по островам Карибского моря.

Судно стало первым из трех кораблей, которые будут представлять собой класс Icon во флоте Royal Caribbean. Лайнер представляет собой идеальное сочетание современных удобств, более 40 баров и ресторанов, а также отличную концепцию семейного отдыха (пространств и развлечений для всей семьи). Круизный корабль Icon of the Seas недавно отправился в свое первое путешествие и стал самым большим лайнером в мире.

Цена билетов на ближайшие 5 круизов Фото: cruisexpress

Подобно лайнерам класса Oasis, на борту наследника "Титаника" (самый большой корабль в мире в свое время) будет внедрена концепция районов. В нее будет входить 5 новых развлекательных зон. Каждый из районов сам по себе уже представляет зону интереса, наполненную множеством впечатляющих мест, развлечений и возможностей создать свои уникальные воспоминания.

На борту круизного лайнера ожидается большое разнообразие ресторанов и баров. Большинство этих заведений будет расположено в разных частях 8 районов корабля. Майкл Бэйли, президент и исполнительный директор компании Royal Caribbean International, отмечает, что энергия и время, вложенные в создание этого судна, были потрачены не зря. Представители компании еще до запуска корабля уверяли, что у гостей не будет проблем в выборе мест, где можно пообедать и выпить коктейль. Среди заведений есть такие популярные бренды как Chops Grille та Izumi, а также и абсолютно новые.

Судно имеет длину в 365 метров и ширину почти 50 метров Фото: Royal Caribbean Cruises На корабле 20 палуб Фото: Royal Caribbean Cruises

Как правило, в барах на лайнере Icon of the Seas купить коктейли можно только за отдельную плату, а в стоимость круиза включены некоторые напитки в основных ресторанах и кафе.

Icon of the Seas: что интересного на корабле Royal Caribbean

Icon of the Seas — первый новый класс кораблей Royal Caribbean за почти десятилетие. На борту судна расположены и функционируют 2 850 кают, 18 гостевых палуб, 7 бассейнов, а следит за всем этим экипаж из 2 350 человек.

Парк для прогулок и трехэтажные таунхаусы созданы на корабле. Особое внимание привлекает гигантская пятипалубная сферическая конструкция, названная "Жемчужиной". Прямо под ней расположена величественная лестница, напоминающая итальянский дворец. Также на борту лайнера расположены более 40 ресторанов и питейных заведений, трехэтажные таунхаусы для больших семей и более 33 тысяч растений в так называемом Центральном парке, одном из его районов.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер "стал жертвой" пандемии COVID-19. Команда городских исследователей сделала несколько удивительных снимков интерьера, которые показывают роскошные удобства, которыми могли наслаждаться пассажиры, прежде чем судно отправили на свалку.

Также стало известно, что счет за "самые дорогие креветки в мире" огорчил супружескую пару. Дин Кадивулд отдыхал со своей женой Керри во время отпуска. Супруги решили провести вечер за романтическим ужином, который испортил счет за основное блюдо.