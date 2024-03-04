Просто нет слов: роскошный отпуск за 3,5 тысячи евро стал для семейства сплошным "черным днем"

Мать двоих детей забронировала пакетный тур для всей своей семьи на остров Тенерифе, однако не учла одну существенную деталь.

Отпуск стоимостью около 3,5 тысячи евро, которого семейство из Эдинбурга (Шотландия) ждало в течение трех лет, неожиданно превратился в сплошной "черный день". Об этой истории написало издание Edinburgh Live.

Мать двоих детей забронировала пакетный тур для всей своей семьи на остров Тенерифе (Испания), надеясь наконец отдохнуть после длительного карантина. Однако потом женщина неожиданно узнала, что отель, который она выбрала, расположен почти в девяти часах плавания на пароме от аэропорта прибытия.

Этот факт стал для шотландки настоящим "ударом", ведь она никогда раньше не сталкивалась с такими длительными трансферами при планировании пакетных туров. По ее словам, самостоятельно преодолевать такое расстояние с двумя маленькими детьми чрезвычайно сложно, особенно без помощи туристического оператора, который мог бы организовать трансфер.

Отель, который забронировала шотландка, расположен почти в девяти часах плавания на пароме от аэропорта прибытия. Фото: Google Maps

Разочарованная туристка немедленно обратилась к сотрудникам компании Expedia, которые продали ей путевку, надеясь получить полное возмещение стоимости брони, поскольку на сайте отеля было указано, что такая функция есть. Однако неожиданно получила отказ.

В отчаянии женщина обратилась за помощью к подписчикам в социальных сетях и рассказала о своей ситуации в X (бывший Twitter). Впрочем, вместо ожидаемой поддержки она столкнулась с мошенниками, которые выдавали себя за представителей Expedia и пытались получить ее конфиденциальные данные.

Пытаясь хоть как-то решить конфликт, сотрудники Expedia связались с авиакомпаниями от имени клиентки и зачислили ей 20 тысяч бонусных баллов для покрытия стоимости нового бронирования отеля. Кроме того, ей была предоставлена информация о возможности гибкого перелета в случае изменения даты путешествия.

В конце концов, семья решила забронировать новый отель, расположенный ближе к другому испанскому аэропорту, чтобы избежать изнурительной девятичасовой поездки. Эта ситуация стала для них горьким уроком на все жизнь.

Семья решила забронировать новый отель на Тенерифе, расположенный ближе к другому испанскому аэропорту, чтобы избежать изнурительной девятичасовой поездки. Фото: Pinterest

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