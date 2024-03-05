"Моюсь тряпкой и салфетками": 22-летняя девушка годами не может прикоснуться к воде (фото)

Первые симптомы американка Лорен заметила в 12-летнем возрасте, но со временем состояние только ухудшалось.

22-летняя Лорен Монтефуско из Южной Каролины, что в США, страдает от крайне редкого заболевания — аквагенной крапивницы, то есть аллергии на воду. Ее диагноз считается уникальным, поскольку в медицинской литературе описано лишь 37 подобных случаев, сообщает издание New York Post.

Контакт с водой, в частности во время гигиенических процедур, вызывает у Лорен невыносимый зуд, который может длиться до часа. Кроме того, боль и высыпания вызывает незначительное переохлаждение во время переодевания и механическое раздражение кожи от бритья.

"Такое ощущение, будто чешется глубоко под кожей. Стараюсь не чесаться, но ничего не могу поделать. Иногда царапаю себя, чтобы причинить еще большую боль и не чувствовать раздражения", — рассказывает американка.

Первые симптомы Монтефуско заметила в 12-летнем возрасте, но со временем состояние только ухудшалось. Точный диагноз удалось установить через три года, когда девушка решила обратиться за помощью к медикам.

В медицинской литературе описано лишь 37 случаев подобного заболевания. Фото: Caters news

К сожалению, полностью вылечить аквагенную крапивницу пока невозможно, поэтому Лорен пытается минимизировать дискомфорт, сводя контакты с водой к минимуму.

"Я пробовала мыться тряпкой, но вода все равно вызывает аллергию. Единственный надежный способ — использовать влажные салфетки для тела. Испытываю отвращение из-за того, что не могу принять душ", — говорит она.

Лорен нашла поддержку в онлайн-сообществе людей с аналогичными проблемами — это значительно помогло ей в психологическом плане. По словам девушки, теперь она чувствует себя немного лучше.

Напомним, ранее Фокус писал, как 65-летний британец Пол Гилл из города Брэдфорд (графство Западный Йоркшир, Великобритания) пережил настоящие "эмоциональные горки" из-за диагноза, который ему поставили врачи. В июне 2022 года мужчине сообщили, что он неизлечимо болен, однако потом выяснилось, что это ошибка.

Кроме того, 36-летняя Асия Шабир из Бирмингема, что в британском графстве Западный Мидленд, родилась с крайне редким дефектом кожи и стесняется выходить на улицу. Женщина говорит, что ее лицо очень чувствительное и деликатное, как крылья бабочки.