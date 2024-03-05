Изменения в законе: женщина не может развестись с мужем, пока не заплатит $365 тысяч долларов

Теперь супруги не могут оформить новые кредиты на обучение детей, приобрести автомобиль и даже передать наследство.

51-летняя Шеннон Роуэн из США не может официально развестись с бывшим мужем, с которым они разошлись еще в 2010 году. В свое время супруги решили объединить свои студенческие кредиты, однако после закрытия этой правительственной программы разделить долги уже не смогли. Об этом пишет издание Business Insider.

Суд обязал Роуэн выплатить 18% от общей суммы ($98 тысяч), а ее бывшего — 82%. В соглашении, которое в свое время заключила пара, отмечалось, что муж будет осуществлять платежи, а жена — возмещать ему свою долю. Однако нерегулярные выплаты привели к стремительному росту процентов, и теперь общий долг супругов превышает $365 тысяч.

Для Шеннон это стало препятствием при попытке оформить новые кредиты на обучение детей, приобрести автомобиль и передать наследство.

"Это настоящий кошмар, непрерывная проблема. Каждый раз, когда мы пытаемся сделать что-то для детей или нашей жизни, то рискуем получить отказ", — жалуется Роуэн.

С тех пор американка снова вышла замуж, и, чтобы помочь оплатить обучение детей, ее второй муж был вынужден взять студенческие кредиты "Родители плюс" на свое имя.

К слову, закон о разделении кредитов должен решить подобные конфликты, однако согласно информации на сайте Federal Student Aid's, его имплементация может затянуться вплоть до конца 2024 года.

Женщина надеется, что заявка на развод с бывшим мужем станет доступной как можно быстрее, и она наконец сможет поставить точку в этом вопросе.

"Я почувствовала огромное облегчение, когда этот закон был принят, но задержки разочаровывают", — добавляет Роуэн.

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