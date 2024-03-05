Кто украл урожай: садовник поставил камеру, чтобы найти вора, но увидел кое-что другое

Расследование американца Джеффа Пермара привело к очень неожиданным результатам. Теперь он не переживает из-за пропавших овощей и фруктов.

Садовник Джефф Пермар из Миддлтауна, что в США, установил скрытую камеру с датчиками движения, чтобы поймать хулигана, который ворует с его огорода овощи и фрукты. Просмотрев отснятые записи, мужчина не мог поверить своим глазам, ведь в кадр попал сурок по имени Чанк.

Сначала Джефф был разочарован из-за испорченного урожая, однако позже незваный гость настолько ему понравился, что садовник не только смирился с его выходками, но и создал тематический YouTube-канал, где рассказывает об их приключениях.

"Испробовал все, чтобы не упустить сурка, но ничего не срабатывало. Он просто выпрыгивал перед камерой и смотрел на меня", — рассказывает изданию Mirror Пермар и добавляет, что в ближайшее время даже планирует устроить для сурка и его подружки Ниббз отдельный участок.

Канал, посвященный Чанку, быстро стал популярным среди пользователей YouTube. Сейчас на сурка подписано 118 тысяч юзеров, которые восхищаются его забавными выходками.

Под роликами можно прочитать немало восторженных комментариев от поклонников.

"Это одно из лучших видео! Хороший актерский состав, драматургия, кулинарные сцены, романтика и напряжение. Садовник Джефф заслуживает "Оскар"

"На данный момент Чанк прожил дольше, чем большинство сурков в дикой природе, благодаря вам!"

"Мне важно видеть животных в их естественной (или почти естественной) среде обитания. Спасибо, что заботитесь обо всех этих милых животных"

Напомним, ранее Фокус писал, что на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа.

Кроме того, сотрудники службы охраны дикой природы в Северной Каролине (США) попросили местных жителей быть осторожными после того, как в одном из домов медведица вылезла из маленького вентиляционного отверстия.