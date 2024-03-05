"Пришла в ярость": мужчина заявил жене, что имеет право на половину ее зарплаты

Пара прожила в браке 12 лет и у них был общий счет, хотя долгое время зарабатывал только мужчина. Со временем их дети подросли и женщина решила вернуться на работу, чтобы тратить деньги только на себя.

Мужчина был озадачен после того, как его жена решила вернуться на работу и оставить все деньги себе, хотя до этого его зарплата была общей. Он рассчитывал на половину ее дохода, но что-то пошло не так. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Один мужчина заявил своей жене, что имеет право на половину дохода от ее новой работы и многие люди с ним согласились. Пара прожила в браке 12 лет, у них двое детей, и пока он ходил на работу, она сидела дома и воспитывала их детей.

По его словам, он всегда говорил своей партнерше, что будет поддерживать ее, если она захочет работать. Его заработок поступает на совместный банковский счет, который они оба могут использовать по своему усмотрению, и он зарабатывает достаточно, чтобы содержать семью, пока она ухаживала за детьми.

Когда их младший ребенок собирался идти в школу, женщина заговорила о том, что собирается вернуться на работу. В этом случае, как они ранее договорились, вся работа по дому снова будет делиться поровну. Она объяснила, что ей не терпится вернуться к нормальной жизни, в том числе позволить себе косметические процедуры и одежду. Женщина даже заговорила о создании собственной домашней библиотеки.

Иллюстративное фото Фото: psychologies

"Я ответил: "Ничего себе у тебя грандиозные планы! Интересно, что я буду делать со своей половиной? Ее лицо. Сначала оно побледнело от удивления и шока, потом брови нахмурились, и лицо покраснело. Что значит со своей половиной, спросила она. Тут я возразил, что все, что я зарабатывал за время нашего брака, делилось поровну. Однако она сказала, что моя зарплата — это деньги семьи, а ее зарплата — это дополнительные деньги, которые она зарабатывает для себя. Тогда я сказал ей, что, конечно, она может работать и зарабатывать дополнительные деньги, которые она может использовать по своему усмотрению, но тогда я больше не считаю справедливым, если я буду брать на себя равную работу по ведению домашнего хозяйства. Она пришла в ярость, назвала меня кретином и женоненавистником", — писал мужчина на Reddit в 2020 году.

Тема вызвала резонанс среди пользователей форума и многие люди стали на сторону мужчины.

"Она буквально восприняла старую шутку что мое — то мое, а что твое — то наше", "У вас была единая копилка всю вашу супружескую жизнь, и это не меняется от того, что теперь в нее вносят вклад два человека", — писали они.

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