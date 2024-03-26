"Продала хлам из дома за 46 тысяч гривен": украинская минималистка рассказала, как жить без лишних вещей

Организатор пространства и блогерша-минималистка Анна Гончарова рассказала, как жить на полную с минимумом вещей, избавиться от хлама и даже зарабатывать на этом.

Для жизни нужно не так уж и много вещей, но далеко не все могут это осознать. Гора одежды, ждущая в шкафу своего "звездного часа", хрусталь в серванте на случай приезда президента, коробки и шкатулки с безделушками — часто мешают нам двигаться вперед прежде всего в психологическом плане.

Как жить на полную с минимумом вещей, избавиться от хлама и даже зарабатывать на этом, рассказывает Фокусу украинская организатор пространства и блогерша-минималистка Анна Гончарова.

Блогерша-минималистка Анна Гончарова. Фото: Instagram//anna.annyday

— Что такое минимализм — образ жизни, философия или модный тренд?

— Я заметила, что людей почему-то отталкивает это понятие. Многие путают его с аскетизмом, когда ты спишь на полу, у тебя одна тарелка для всего, одна рубашка на всю жизнь. Но это не так!

Минимализм — это образ жизни. Сначала ты выбрасываешь хлам из своей головы — все негативные истории, воспоминания, страхи, а потом избавляешься от лишних вещей. Не тянешь за собой плохие отношения, невыносимую работу, на которую не хочешь идти.

В конце концов — упорядочиваешь свой дом. Со временем приходишь к той мысли, что вещей должно быть не мало, не много, а именно столько, сколько нужно — и все они должны работать на тебя.

— Это мне напоминает шведскую философию лагом.

— Да, но считается, что минимализм пришел из Японии. Хотя мне кажется, что это и наша национальная черта. В музее Пирогово под Киевом можно увидеть, что в домах наших предков вообще нет лишних вещей.

Что касается шведов: они прежде всего беспокоятся о себе, о семейных отношениях, уюте в доме и вещах, которые радуют и приносят счастье, например, утренний или обеденный кофе. Человека там воспринимают как часть общества, а не как функциональную единицу.

— Как этого достичь?

— Это как тренировка: сначала оцениваешь, что тебе нужно, сколько, как часто ты этим пользуешься. Потом нужно дойти до оптимальной системы. Однако многие хотят выбросить все вещи раз и навсегда и жить по-новому уже сегодня, но это неправильный путь, потому что потом ты почувствуешь дефицит и наберешь еще больше лишних вещей. Это как диета: если сядешь на одну капусту, то сорвешься через неделю и поправишься еще больше — будешь есть все подряд одновременно вместе со стульями.

Многие хотят выбросить все вещи раз и навсегда и жить по-новому уже сегодня, но это неправильный путь Фото: Instagram//anna.annyday Многие хотят выбросить все вещи раз и навсегда и жить по-новому уже сегодня, но это неправильный путь. Фото: Instagram//anna.annyday

Не нужно вообще ничего выбрасывать, если ты хочешь приблизиться к минимализму. Схема очень проста: собери все вещи и отложи свой минимум, то есть то, без чего ты не представляешь комфортной жизни ближайшие 2-3 недели. Это может быть одежда, посуда, гаджеты, постельное белье. Со временем увидишь, насколько мало тебе нужно. Если чего-то не будет хватать, доставай из того, что отложил, и добавь к своему минимуму. Если что-то оказалось лишним, — отдай, подари или продай.

Мне понадобилось три года, чтобы понять, какой минимум нужен лично мне. У кого-то, возможно, это займет меньше времени.

— Что делать, если вы — минималист, а в семье все "плюшкины"?

— Это у меня так. Я ничего с этим не делала, потому что как только начнешь выбрасывать какие-то вещи, то будет скандал. Так может и до развода дойти!

Я проводила операцию "Собственный пример". Говорила, что вы можете жить так, как хотите, а я буду жить как минималистка. Начала приводить в порядок "собственные зоны" — свой условный уголок в квартире. Это твое спальное место, полочка в шкафу, в ванной или на кухне.

Как правило, сначала близкие смотрят на это свысока: "Ха-ха, посмотрим, как ты будешь с этим жить". Потом они видят, что тебе нормально — удобно. Ничего не подает из рук. Ты все можешь быстро найти, потому что вещей немного и они все нужны. У них появляется мысль: "Я тоже так хочу".

Минимализм — это образ жизни. Сначала ты выбрасываешь хлам из своей головы — все негативные истории, воспоминания, страхи, а потом избавляешься от лишних вещей.

Второй этап — это когда возникает желание принять минимализм, но еще есть внутренний протест. На этой стадии родные начинают захламлять твои зоны, — это такая провокация. Наблюдают, как и что ты будешь с этим делать. Обычно я говорю: "Окей, я не буду выбрасывать ваши вещи, складывать их за вас, просто отнесу их в ваши зоны контроля". Например, убираю носки мужа со своей полочки в ванной и кладу их на его рабочий стол. Конечно, это никому не нравится. Но операция была успешной. Сначала минимализм перенял мой муж, а потом и дети.

— Желание купить iPhone последней модели или большую квартиру вписывается в философию минимализма?

— Здесь есть две стороны одной проблемы. Если мы начнем упорядочивать мелкие вещи — одежду или посуду, — то со временем осознаем, что нам не нужна новая дорогая машина, большая квартира и брендовые вещи. Я просто думаю о другом — книги, театр, кино, путешествия. То, что дарит радость, но обычно не имеет материального выражения. Это одна сторона, но есть и другая.

У меня была очень старая машина. Нам ее хватало, но она приносила много проблем — могла сломаться посреди дороги, загрязняла экологию и была неудобной для нашей семьи. И это уже не минимализм — оно мешает и тебе, и людям, и вредит окружающей среде. Поэтому приобрела новую — больше, лучше, функциональнее и экологичнее — электрокар.

Можно ли сказать, что это уже не минимализм? Пожалуй, нет. Потому что я сделала свою жизнь более комфортной и избавилась от многих проблем. То же самое касается большой семьи, которая живет в маленькой квартире. Желание иметь достаточно личного пространства абсолютно вписывается в эту концепцию. Вы не будете страдать, потому что вам тесно, дискомфортно, дети сидят на голове.

— Стоит ли покупать вещи в "черные пятницы". Например, если вещь сейчас не нужна, но потенциально понадобится.

— Вообще нам потенциально может понадобиться все. Нет, это путь к "дому Плюшкина". Нужно понимать, что "черная пятница" повторится, кроме того, есть сезонные скидки — зимой, весной, летом, осенью, к определенным праздникам. "На запас" советую брать только то, что точно будешь использовать, например, подгузники для детей, средства гигиены, бытовую химию, еду длительного хранения.

— Минимализм может полностью изменить жизнь?

— Да. Как-то обратилась ко мне девушка из Германии и попросила помочь разобраться с хламом в подвале ее частного дома. Мы встречались онлайн, и я давала практические советы, как этого добиться. Однажды она мне написала, что начала перебирать старые университетские конспекты и поняла, что вместе с ними хранит свою старую жизнь.

У Анны есть правило "30 секунд". Если что-то можно сделать за 30 секунд, то делай это сразу. Фото: Instagram//anna.annyday

На той же неделе она уволилась с работы, которая ей надоела. Сказала: "Я сохраняю весь этот хлам, и вместе с ним работу, которую тяну на себе. На мне все ездят, а я не могу остановиться". Затем она поссорилась со своим шефом. Выяснилось, что он обманывал ее на деньги, и при этом загружал сверхурочной работой. Кроме того, заметила, что в ее окружении есть человек, который называет себя другом, а когда нужна помощь, — исчезает.

Получается, что выброшенные старые конспекты помогли ей полностью изменить жизнь. Она решилась открыть собственное дело и нашла интересное хобби, потому что появилось свободное время.

— Какие есть правила и техники минимализма?

— Во-первых, нужно, чтобы в шкафу вещи лежали в один слой и ряд. Таким образом мы будем сразу видеть все вещи в нашем гардеробе. То же касается посуды, еды в холодильнике, полочек. Во-вторых, если вы заметили, что не пользуетесь какими-то вещами, то попрощайтесь с ними, но это нужно делать постепенно.

Еще есть правило "30 секунд". Если что-то можно сделать за 30 секунд, то делай это сразу. Успеешь помыть свою тарелку после завтрака за 30 секунд? Сделай это и не жди, пока в раковине наберется гора немытой посуды.

— Ненужные вещи можно и продавать или отдавать на секонд-хенд. На этом же можно заработать.

— Я сама не умею продавать, а вот у моего мужа талант. Почему бы и нет? Одна моя знакомая, которой я помогала упорядочить дом, избавиться от всего лишнего — продала хлам, ненужные вещи и заработала 46 тысяч гривен. Честно, у меня была такая зависть! У нее были всевозможные брендовые сумочки, шубы, аксессуары. Это классно, когда человек учится и достигает в этом успеха.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как получать удовольствие от уборки.