"Секретная документация": загадочный ящик, прикованный к дереву в лесу, напугал людей

Пользователей соцсетей удивила и устрашила подобная находка. Многие люди начали гадать, что же может быть внутри.

В Австралии в Голубых горах была найдена таинственная запертая зеленая коробка, которая вызвала споры и напугала пользователей соцсетей. Кадры с загадочным ящиком показали на форуме Reddit.

Коробка, которую любопытный австралиец обнаружил вначале пешеходной тропы в Катумбе спрятана в зеленом камуфляже, идеально сочетаясь с деревьями и окружающими кустарниками, расположенными в глубине долины Джемисон.

"Что в коробке? Она заперта и прикована к дереву на перевале Дарданеллы у подножия Гигантской лестницы", — подписал фотографию пользователь с никнеймом @Ruppy2810.

Ящик был прикован цепью к доереву Фото: Reddit

Многих пользователей удивили и напугала подобная находка. Некоторые люди начали гадать, что может быть внутри. Одни шутили, что в нем могут быть "части тела", "боеприпасы" или "система обороны". Писали и про "секретную документацию". Другие предположили, что это может быть тайник.

Некоторые люди начали гадать, что может быть внутри Фото: Reddit

Была и другая версия. По мнению некоторых людей коробка является наградой в туристической игру, в которой по всему миру прячут эти ящики под открытым небом, а другие с помощью GPS-устройств ищут их. Обычно внутри находится журнал и иногда другие мелкие предметы для торговли.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенный особняк осужденного миллионера пугает соседей. Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Тем не менее спустя почти четыре десятилетия после начала строительства он остается недостроенным.

Также стало известно, что что мужчина нашел таинственный черный ящик под своим домом. На коробке есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца дома, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи соцсетей пытались помочь ему понять больше о его находке.