"Завтра не наступит": письмо из "будущего" напугало девушку (фото)

Женщина призналась, что послание, которое было написано маркером на тетрадном листе, заставило ее переживать.

Одна девушка из США рассказала, что получила письмо со странным содержанием от неизвестного отправителя. Она поделилась снимком необычного послания на популярном форуме Reddit.

Женщина призналась, что записка обеспокоила ее.

"Если мы будем вместе до самой смерти, это тоже пройдет. Люби так, как будто завтра не настанет. Смейся как ребенок. В стрессе нет никакого смысла", — было написано в послание на тетрадном листе.

В качестве отправителя на конверте было указано "Будущее", а место отправки — штат Огайо в США. Рассказчица подчеркнула, что не имеет там никаких знакомых.

В качестве отправителя на конверте было указано "Будущее" Фото: Reddit

"Это попросту странно. (…) Я более чем озадачена", — добавила американка.

Пользователи форума тоже были удивлены такому посланию, но все же многие шутили в комментариях:

"Не забудьте отослать это себе через несколько лет. Не стоит создавать парадоксы времени сейчас, иначе завтра не настанет";

"Учитывая то, что письмо из будущего, оно абсолютно бесполезное. Никаких тебе выигрышных лотерейных билетов, предупреждений или же советов, какие акции купить";

"Мне грустно, что наше будуще в Огайо";

"Напишите будущему в ответ".

Многие пользователи форума начали шутить Фото: Reddit

Однако были и более серьезные комментарии. В них люди отмечали, что у автора письма прослеживается душевное расстройство.

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