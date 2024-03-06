Требования минимальные: желающим переехать на райские острова заплатят $127 тысяч (фото)

От участников конкурса требуют соблюдать баланс между работой и личной жизнью, а также "иметь страсть к приключениям".

Национальная служба здравоохранения Шотландии (NHS) объявила о "вакансии мечты" для тех, кто стремится кардинально изменить свою жизнь и карьеру. Ведомство ищет не менее 5 врачей общей практики для работы на живописных отдаленных островах Уист и Бенбекула, пишет издание Daily Record.

Новые работники станут частью новой медицинской команды, чтобы обслуживать около 4700 пациентов на всех островах архипелага.

Как указано в объявлении, главное преимущество этой работы — уникальная возможность убежать от суеты больших городов и насладиться спокойной жизнью на природе. Среди других бонусов — компенсация расходов на переезд в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов и 41 день ежегодного отпуска.

Впрочем, радует и зарплата в размере от 69 993 до 104 469 фунтов стерлингов (около 127 тысяч долларов) с 40-процентной надбавкой за работу в отдаленных регионах. Отмечается, что это существенно выше, чем стандартная ставка врачей общей практики в Шотландии.

От будущих сотрудников требуют соблюдать баланс между работой и личной жизнью, а также "иметь страсть к приключениям". Поскольку медикам на острове придется работать под минимальным наблюдением, они должны уметь самостоятельно оценивать состояние пациентов, принимать клинические решения и планировать лечение.

Остров Бенбекула, на котором придется работать новым сотрудникам NHS. Фото: Pinterest

Кстати, новые вакансии открыты как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает карьеру и стремится расширить свои навыки. NHS обещает конкурентные условия и щедрые бонусы для поощрения высококвалифицированных работников.

По словам представителей ведомства, для многих эта работа может стать прекрасной возможностью кардинально изменить жизнь, получить новый опыт и насладиться идеальным островным климатом.

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