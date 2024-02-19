Девушка показала, как живут работники самых роскошных в мире нефтяных вышек (фото)

На одной из норвежских платформ, где пришлось поработать Шамс Албаяти, были шезлонги, массажные кресла, крытый бассейн и даже симулятор гоночного автомобиля.

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27-летняя инженер Шамс Албаяти поделилась опытом работы на самых роскошных нефтяных платформах в мире. По словам девушки, там прекрасные условия проживания, широкие возможности для путешествий и высокая зарплата. Подробнее об этом она рассказала в интервью журналисты издания The Sun.

На одной из норвежских платформ, где пришлось поработать Шамс, были шезлонги, массажные кресла, крытый бассейн, комната для прослушивания музыки и даже симулятор гоночного автомобиля. Кроме того, команда могла ежедневно наслаждаться блюдами от шеф-повара 5-звездочного ресторана.

"Накрывали целый буфетный стол с закусками и каждый день готовили что-то новое, например лососей или стейки. Хотя все работники на борту живут в непосредственной близости, приватность не проблема, потому что у каждого есть собственная комната с ванной", — рассказывает девушка.

Все работники на борту живут в непосредственной близости, приватность не является проблемой, потому что каждый имеет собственную комнату с ванной Фото: The Sun Все работники на борту живут в непосредственной близости, приватность не является проблемой, потому что каждый имеет собственную комнату с ванной Фото: The Sun

Ранее Албаяти работала на нефтяных платформах в Мексике, Норвегии, на Мальте, в Кувейте, Ливане и ОАЭ. Карьера инженера в нефтегазовой отрасли позволила ей не только много путешествовать, но и зарабатывать немалые деньги — в среднем более 100 тысяч фунтов в год.

Инженер признается, что сначала коллеги-мужчины удивлялись, когда встречали ее на вышке. Однако со временем они были вынуждены признать, что и женщины могут успешно работать в этой сфере.

На одной из норвежских платформ, где пришлось поработать Шамс, были шезлонги, массажные кресла и крытый бассейн. Фото: The Sun На одной из норвежских платформ, где пришлось поработать Шамс, были шезлонги, массажные кресла и крытый бассейн. Фото: The Sun

Шамс считает свою работу абсолютно безопасной. На платформах постоянно следят за погодой и заранее эвакуируют персонал в случае штормового предупреждения. Лишь однажды ей пришлось пережидать ураган прямо на платформе.

"Это скорее было увлекательно, чем пугающе", — признается она.

Девушка советует молодым инженерам не бояться выбирать карьеру на нефтегазовых платформах. Хоть и бывает трудно жить вдали от дома, особенно во время сезона отпусков, но команда на борту старается поддерживать друг друга.

"У нас есть мини-празднования, когда мы готовим что-то на День благодарения или на Рождество. Накрываем стол и стараемся сделать так, чтобы никто не чувствовал себя одиноким или брошенным. Здесь можно научиться многому, познакомиться с интересными людьми со всего мира. Однозначно оно того стоит!" — убеждена Шамс.

Работников на нефтяных вышках вкусно готовят и предлагают им разнообразные варианты отдыха. Фото: The Sun Работников на нефтяных вышках вкусно готовят и предлагают им разнообразные варианты отдыха.

Напомним, ранее Фокус писал о менеджере по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США), которая поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным. Профессиональные секреты женщина раскрыла в видео на своей странице в TikTok.

Кроме того, мы сообщали об увольнении воспитательницы детсада. Молли из Корнуолла. Женщина стала безработной после неудачного похода на рождественский корпоратив. Начальник написал работнице, что она может больше не приходить.