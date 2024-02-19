Дівчина показала, як живуть працівники найрозкішніших у світі нафтових вишок (фото)

На одній із норвезьких платформ, де довелося попрацювати Шамс Албаяті, були шезлонги, масажні крісла, критий басейн і навіть симулятор гоночного автомобіля.

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27-річна інженерка Шамс Албаяті поділилася досвідом роботи на найрозкішніших нафтових платформах у світі. За словами дівчини, там чудові умови проживання, широкі можливості для подорожей і висока зарплата. Детальніше про це вона розповіла в інтерв’ю журналістам видання The Sun.

На одній із норвезьких платформ, де довелося попрацювати Шамс, були шезлонги, масажні крісла, критий басейн, кімната для прослуховування музики та навіть симулятор гоночного автомобіля. До того ж команда могла щодня насолоджуватися стравами від шеф-кухаря 5-зіркового ресторану.

"Накривали цілий буфетний стіл із закусками та кожного дня готували щось нове, наприклад, лососів або стейки. Хоча всі працівники на борту живуть у безпосередній близькості, приватність не є проблемою, бо кожен має власну кімнату з ванною", — розповідає дівчина.

Усі працівники на борту живуть у безпосередній близькості, приватність не є проблемою, бо кожен має власну кімнату з ванною Фото: The Sun Усі працівники на борту живуть у безпосередній близькості, приватність не є проблемою, бо кожен має власну кімнату з ванною Фото: The Sun

Раніше Албаяті випала нагода попрацювати на нафтових платформах у Мексиці, Норвегії, на Мальті, у Кувейті, Лівані й ОАЕ. Кар'єра інженерки в нафтогазовій галузі дозволила їй не лише багато подорожувати, але й заробляти чималі гроші — у середньому понад 100 тисяч фунтів за рік.

Інженерка зізнається, що спочатку дехто з колег-чоловіків дивувався, коли зустрічав її на вишці. Проте з часом вони були змушені визнати, що й жінки можуть успішно працювати в цій сфері.

На одній із норвезьких платформ, де довелося попрацювати Шамс, були шезлонги, масажні крісла та критий басейн Фото: The Sun На одній із норвезьких платформ, де довелося попрацювати Шамс, були шезлонги, масажні крісла та критий басейн Фото: The Sun

Шамс вважає свою роботу абсолютно безпечною. На платформах постійно стежать за погодою та заздалегідь евакуюють персонал у разі штормового попередження. Лише одного разу їй довелося перечікувати ураган прямо на платформі.

"Це радше було захопливо, аніж страшно", — зізнається вона.

Дівчина радить молодим інженерам не боятися обирати кар'єру на нафтогазових платформах. Хоч і буває важко жити далеко від дому, особливо під час сезону відпусток, але команда на борту намагається підтримувати одне одного в доброму гуморі.

"У нас є мінісвяткування, коли ми готуємо щось на День подяки або на Різдво. Накриваємо стіл і намагаємося зробити так, щоб ніхто не почувався самотнім чи покинутим. Тут можна навчитися багато чого, познайомитися з цікавими людьми з усього світу. Однозначно воно того варте!" — переконана Шамс.

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