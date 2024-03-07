От попугаев до панды: пассажиры пытались посадить на самолет целый зоопарк редких животных (фото)

Контрабандистам грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в четырехкратном размере пошлины.

В аэропорту Суварнабхуми, что в Бангкоке (Таиланд), сотрудники службы безопасности арестовали шестерых индийских граждан за попытку контрабанды целого зверинца, в частности редких и исчезающих видов животных — красной панды, ящериц-мониторов и экзотических попугаев. Задержанные пытались вылететь рейсом в Мумбая (Индия), пишет издание The Telegraph.

Согласно официальному пресс-релизу таможенного департамента, общее количество обнаруженных животных составляет 87 особей, в том числе 29 черногорлых ящериц, 21 змея и 15 птиц. Зверей втиснули в небольшие контейнеры и корзины, не приспособленные для их перевозки.

Важно Мужчина поплатился за попытку перевезти в своих штанах трех огромных питонов

На фотографиях, обнародованных департаментом, можно увидеть уникальную красную панду, выглядывающую из плетеной корзины, а также попугая, запертого в пластиковом контейнере с просверленными отверстиями для воздуха в крышке. Маленькие змеи были свернуты в полотняные мешки, а другие ящерицы — запихнуты в бочки.

Контрабандистам грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в четырехкратном размере пошлины.

Общее количество выявленных животных составляет 87 особей, в том числе 29 черногорлых ящериц, 21 змея и 15 птиц. Фото: ViralPress Общее количество выявленных животных составляет 87 особей, в том числе 29 черногорлых ящериц, 21 змея и 15 птиц. Фото: ViralPress

К слову, Таиланд считается одним из главных транзитных центров для контрабандистов экзотических зверей, которые продают их на черных рынках Китая, Вьетнама и других стран Азии. Однако в последнее время наблюдается рост спроса на незаконно ввезенных диких животных и в Индию.

В прошлом месяце в этом же аэропорту (Суварнабхуми) задержали гражданина Монголии, который пытался вывезти комодских драконов, питонов и несколько десятков живых рыб.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники службы безопасности международного аэропорта Бангкока, что в Таиланде, обратили внимание на пассажира в толстых штанах с выпуклостью, которая постоянно двигалась. На контроле они обнаружили в нижнем белье 22-летнего туриста двух азиатских выдр и лугового собачку (разновидность млекопитающих). Спасенных зверей приютило Управление охраны дикой природы.

Кроме того, на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа.