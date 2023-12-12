Выпуклость двигалась. Пассажир с выдрами в трусах разогнал панику перед посадкой на самолет (фото)

Спасенных от контрабанды млекопитающих приютило Управление охраны дикой природы.

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Сотрудники службы безопасности международного аэропорта Бангкока, что в Таиланде, обратили внимание на пассажира в толстых штанах с движущейся выпуклостью. На контроле они обнаружили в нижнем белье 22-летнего туриста двух азиатских выдр и луговую собачку (разновидность млекопитающих). Об этом курьезном случае написало издание Metro.

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Сообщается, что путешественник планировал сесть на самолет в Тайбэй. Чтобы незаконно перевезти через границу детенышей экзотических животных, купленных на местном "черном рынке", мужчина запихнул их в три черных носка и поместил в свои дизайнерские трусы.

Представители правоохранительных органов задержала подозреваемого и предъявили ему обвинения согласно ряду законов о сохранении и защите редких животных в Таиланде.

Спасенных от контрабанды млекопитающих приютило местное Управление охраны дикой природы.

22-летний турист перевозил в трусах выдр Фото: ViralPress 22-летний турист перевозил в трусах выдр Фото: ViralPress

"Таиланд не является воротами для контрабанды экзотических животных. Мы поймаем каждого, кто будет пытаться взять животных в самолеты", — заверил глава таможни Фантхонг Лойкулнант.

Так сложилось, что Таиланд является важным транзитным узлом для незаконной торговли животными. Контрабандисты часто перевозят экзотических и редких зверей в соседний Китай.

22-летний турист перевозил в трусах выдр Фото: ViralPress 22-летний турист перевозил в трусах выдр

Ранее Фокус сообщал, что работника аэропорта уволили после того, как один из пассажиров заметил непристойное послание, которое тот оставил на его чемодане. Сообщается, что пассажир Марио Лукас возвращался домой на Кипр из Великобритании. Мужчина по личным причинам зарегистрировался на рейс только за 90 минут до посадки. Как выяснилось, это возмутило представителя авиакомпании Ryanair.

Кроме того, 27-летнюю Клэр Чжу из США шокировал пассажир на борту самолета, слишком широко расставивший ноги. Мужчина заняв часть прохода между рядами сидений. Клэр говорит, что незнакомец вывел менспрединг на совершенно новый уровень. В вирусном видео, которое сейчас собрало более 4,4 миллиона просмотров, американка показала, как именно сидит пассажир в ряду напротив нее.