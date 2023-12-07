Упали в канал: гондола не выдержала туристов, которые гнались за лучшим селфи (видео)

Гондольер умолял путешественников занять свои места, но они проигнорировали его просьбу.

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Группа китайских туристов, пытаясь сделать красивое памятное селфи, не удержала равновесие и упала с гондолы в венецианский канал. Курьезный случай произошел под мостом возле знаменитой на весь мир площади Сан-Марко. Соответствующее видео появилось в TikTok.

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Гондольер пытался совершить маневр, чтобы пробраться под мост, но ему помешали пассажиры. Они суетились на лодке и выбрали наиболее выгодный ракурс для селфи, чтобы понравиться себе в кадре и заодно охватить достопримечательности знаменитого итальянского городка.

Мужчина умолял путешественников садиться на места, но его не услышали. В какой-то момент гондола не выдержала дисбаланса веса на борту и перевернулась, а пассажиры попали в ледяную воду.

Издание Guardian сообщает, что гондольер помог китайцам выбраться из воды и пересадил их в спасательную лодку. По предварительной информации, в результате досадного инцидента никто не пострадал. Туристов "гостеприимно и тепло" приютили в местном театре "Ла Фениче".

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания), оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, мы рассказывали о 56-летнем японском экстремале, который умер через несколько часов после того, как потерял сознание, прыгнув с одной из самых высоких в мире платформ для банджи-джампинга в Китае — 232-метровой Macau Tower.