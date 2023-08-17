Сделала селфи и утонула: блогер трагически погибла на отдыхе у моря (фото)

21-летняя девушка была приемной дочерью мексиканского певца Луиса Анхеля "Эль Флако".

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21-летняя инфлюенсер из Мексики Мария Фернанда Роблес утонула в море на побережье курортного города Масатлане в Мексике. Трагическое событие произошло примерно в 4:40 утра 14 августа, спустя лишь несколько часов после того, как улыбающаяся девушка выложила свое последнее селфи с друзьями. Об этом сообщат The Mirror.

21-летняя инфлюэнсер была приемной дочерью популярного мексиканского певца Луиса Анхеля "Эль Флако". Сама Мария тоже была достаточно популярной с более чем 25 000 подписчиков в Instagram. Она делилась фотографиями своих путешествий и вечеринок.

Во время трагического случая один из ее друзей тоже не смог самостоятельно выбраться на берег из-за сильных волн, но его все же спасли и перенесли в безопасное место на местном пляже.

21-летняя девушка была приемной дочерью популярного мексиканского певца Луиса Анхеля "Эль Флако" 21-летняя девушка была приемной дочерью популярного мексиканского певца Луиса Анхеля "Эль Флако"

Спустя некоторое время волны выбросили на берег тело погибшей. По некоторой информации, Мария находилась в воде в состоянии алкогольного опьянения.

У певца "Эль Флако" и матери Мари есть еще двое детей: 19-летняя Анхела и 13-летний Луис.

В сообщении для прессы исполнителя говорилось об уходе его дочери Марии Фернанды, он назвал это самой большой болью, которую можно ощутить.

"Я ценю все сообщения поддержки и любви, которые получил", — поблагодарил мексиканец за поддержку свою аудиторию.

Напомним, что в июле этого года туристка, делая селфи, зафиксировала "лицо призрака". Зои Кэллоу побывала на воссозданной викторианской улице во время прогулки по музею.

Также сообщалось, что в 2021 году 12-летний школьник погиб на экскурсии в Карпатах, делая селфи возле водопада.