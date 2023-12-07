Впали у канал: гондола не витримала туристів, які гнались за найкращим селфі (відео)

Гондольєр благав мандрівників зайняти свої місця, але вони проігнорували його прохання.

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Група китайських туристів, намагаючись зробити красиве пам’ятне селфі, не втримала рівновагу й впала з гондоли у венеціанський канал. Курйозний випадок трапився під мостом біля знаменитої на весь світ площі Сан-Марко. Відповідне відео з’явилось у TikTok.

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Гондольєр намагався здійснити маневр, щоб пробратися під міст, але йому завадили пасажири. Вони метушилися на човні й обрали найбільш вигідний ракурс для селфі, щоб подобатись собі у кадрі й заразом охопити визначні пам’ятки знаменитого італійського містечка.

Чоловік благав мандрівників посідати на місця, але його не було почуто. У якийсь момент гондола не витримала дисбалансу ваги на борту й перевернулась, а пасажири попадали у крижану воду.

Видання Guardian повідомляє, що гондольєр допоміг китайцям врятуватися й пересадив їх у рятувальний човен. За попередньою інформацією, у результаті прикрого інциденту ніхто не постраждав. Туристів "гостинно і тепло" прихистили у місцевому театрі "Ла Феніче".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туриста, який після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія), залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття.

Крім того, ми розповідали про 56-річного японського екстремала, який помер через кілька годин після того, як втратив свідомість, стрибнувши з однієї з найвищих у світі платформ для банджі-джампінгу у Китаї – 232-метрової Macau Tower.