Заплатив 13 тисяч грн за номер: туриста шокував вид з вікна у модному готелі (фото)

Гість опублікував на TripAdvisor дві світлини виду з вікна номера. На них показано гори сміття, чорні пакети, дерев’яні піддони та інший непотріб.

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Турист після відпочинку в одному з наймодніших готелів Единбурга (Велика Британія) залишив різко негативний відгук на TripAdvisor. Чоловік розкритикував готель Royal Leonardo за розміщення у номері вартістю 300 фунтів стерлінгів (понад 13 тис. грн) за ніч із видом на баки для сміття, пише місцеве видання Edinburgh Live.

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"Якщо вам таки доведеться залишитися тут, я б порадив спершу переконатися, що ви отримаєте номер без гнітючого краєвиду. Нічого особливого у цьому готелі немає. Жив там три ночі, і моя оцінка однозначно посередня", — написав він.

Клієнт також додав дві світлини виду з вікна. На них показано гори сміття, чорні пакети, дерев’яні піддони та інший непотріб.

Представник адміністрації, своєю чергою, попросив невдоволеного туриста надіслати електронного листа команді обслуговування клієнтів із повною інформацією про те, що трапилося.

Вид з вікна в готелі Royal Leonardo Фото: Booking Вид з вікна в готелі Royal Leonardo

"Дякуємо дуже, що зупинилися саме у нас і знайшли час, щоб залишити цей відгук. Прикро, що відпочинок у готелі не виправдав ваших очікувань, адже для нас в пріоритеті, щоб гості відчували себе якомога комфортніше. Прийміть наші вибачення", — написав у відповідь на відгук один зі співробітників готелю.

До речі, Royal Leonardo має чотири з половиною зірки з п’яти на сайті TripAdvisor. Більшість відвідувачів ставить йому оцінки "Відмінно" або "Дуже добре".

4-зірковий готель Royal Leonardo в Единбурзі Фото: Booking

Раніше Фокус повідомляв, що 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Ім'я туриста не розголошується. Чоловіка ув'язнили після того, як він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.

Крім того, ми розповідали про 50-річну Дзюнко Шинбу, яка випадково дізналася, що замовлена нею страва чилі з крабів коштує майже 680 доларів. Японська туристка виявила, що її рахунок у ресторані злетів до 1000 доларів і звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що її не поінформували про вартість страви.