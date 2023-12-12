Опуклість рухалась. Пасажир з видрами у трусах розігнав паніку перед посадкою на літак (фото)

Врятованих від контрабанди ссавців прихистило Управління охорони дикої природи.

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Співробітники служби безпеки міжнародного аеропорту Бангкока, що в Таїланді, звернули увагу на пасажира у товстих штанах з опуклістю, що несамовито рухалась. На контролі вони виявили у спідній білизні 22-річного туриста двох азійських видр та лугового собачку (різновид ссавців). Про цей курйозний випадок написало видання Metro.

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Повідомляється, що мандрівник планував сісти на літак до Тайбея. Аби незаконно перевезти через кордон дитинчат екзотичних тварин, куплених на місцевому "чорному ринку", чоловік запхнув їх у три чорні шкарпетки й помістив у свої дизайнерські труси.

Представники правоохоронних органів затримала підозрюваного та висунули йому звинувачення згідно з низкою законів про збереження та захист рідкісних тварин у Таїланді.

Врятованих від контрабанди ссавців прихистило місцеве Управління охорони дикої природи.

22-річний турист перевозив у трусах видр Фото: ViralPress 22-річний турист перевозив у трусах видр Фото: ViralPress

"Таїланд не є воротами для контрабанди екзотичних тварин. Ми зловимо кожного, хто намагатиметься взяти тварин у літаки", – запевнив очільник митниці Фантхонг Лойкулнант.

Так склалось, що Таїланд є важливим транзитним вузлом для незаконної торгівлі тваринами. Контрабандисти часто перевозять екзотичних та рідкісних звірів до сусіднього Китаю.

22-річний турист перевозив у трусах видр Фото: ViralPress 22-річний турист перевозив у трусах видр

Раніше Фокус повідомляв, що працівника аеропорту звільнили після того, як один із пасажирів помітив непристойне послання, яке той залишив на його валізі. Повідомляється, що пасажир Маріо Лукас повертався додому на Кіпр із Великої Британії. Чоловік через особисті причини зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Як з’ясувалось, це обурило представника авіакомпанії Ryanair.

Крім того, 27-річну Клер Чжу із США шокував пасажир на борту літака, який надто широко розставив ноги, зайнявши частину проходу між рядами сидінь. Клер каже, що незнайомець вивів менспрединг на абсолютно новий рівень. У вірусному відео, яке наразі зібрало понад 4,4 мільйона переглядів, американка показала, як саме сидить пасажир у ряду навпроти неї.