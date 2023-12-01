Чоловіка затримали в аеропорту через таємничий подарунок від бабусі (відео)

Бретт Геффні каже, що родичка дуже просила не відкривати презент, поки він не добереться додому.

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Бретт Геффні з США розповів про те, як його затримали в аеропорту через таємничий різдвяний подарунок від бабусі. Жінка просила свого онука не відкривати презент, запакований у великий коричневий портфель, аж доки він не прилетить додому, в Каліфорнію. Геффні розповів усі деталі цієї історії на своїй сторінці в TikTok.

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За словами американця, портфель несподівано "запищав" на одному зі сканерів в аеропорту, коли він прямував до Голден-Стейту на День подяки. Чоловік згадує, що вмовляв бабусю розповісти, що всередині, адже знав, що під час перельоту на контролі його можуть запитати. Але бабуся була непохитною.

"Охоронці запитали, що я везу. Довелось розповісти дивну історію про таємничий подарунок і бабусю. Однак їх це ще більше насторожило. Коли я тремтячими руками відкрив дві позолочені застібки, то побачив всередині вінтажну друкарську машинку. Після цього мене відпустили", – згадує американець.

У нових відео в соцмережах Геффні показує своїм підписникам, як саме використовує цей незвичний подарунок. Чоловік витер машинку від пилу і придбав спеціальний папір.

Користувачі мережі хвалять чоловіка, що попри всі ризики, він дотримав слова.

"Це так мило, що ти послухав і не відкрив портфель", – написав один з коментаторів, зібравши велику кількість схвальних реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як бабуся з американського штату Теннессі розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн).

Крім того, ми розповідали про матір п'ятьох дітей, яку приголомшив реальний список бажань на Різдво від дочки-підлітка. Жінка зняла ролик, який став вірусним, набравши понад 30 мільйонів переглядів у TikTok. Користувачі мережі активно обговорюють його у коментарях.