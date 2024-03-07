"Самый худший дом" в руках нового владельца стал украшением всей улицы (фото)

Кадры потрясающей трансформации быстро стали вирусными, набрав более 1 миллиона просмотров и тысячи лайков в TikTok.

Мужчина, которого зовут Мо, купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное семейное гнездышко со всеми удобствами. Капитальный ремонт занял 5 лет, но оно того стоило. Обо всех этапах трансформации блогер рассказывал на своей странице в TikTok.

Прежде всего хозяин показал дом до масштабной перестройки. На обнародованных кадрах можно увидеть мрачные интерьеры 70-х годов, в частности старую мебель, ободранные обои, затоптанные ковры и плитку, а также скудный декор.

Мужчина сразу взялся за работу и начал с фасада. Сменил белые входные двери на ярко-оранжевые, а крыльцо покрасил в элегантный черный цвет. Переступив через порог, зрители видят, как мастер обустроил коридор и лестницу, а также ванную комнату в стиле кантри.

Хозяин белые входные двери на ярко-оранжевые, а крыльцо покрасил в элегантный черный цвет Фото: TikTok Хозяин белые входные двери на ярко-оранжевые, а крыльцо покрасил в элегантный черный цвет Фото: TikTok

В гостевой комнате старый электрокамин уступил место современному на дровах, обрамленному полочками для книг, а зеленый диван добавил свежести и глубины пространству. В столовой появились встроенные шкафы, а на кухне — стол и стулья в стиле фермерской избушки, дополненные аутентичными аксессуарами.

В столовой появились встроенные шкафы Фото: TikTok В столовой появились встроенные шкафы Фото: TikTok

Даже ванная комната пережила радикальные изменения: Мо выбросил устаревшую душевую кабину и ковры, вместо этого положил современную черно-белую плитку и установил новую сантехнику.

Мо выбросил устаревшую душевую кабину и ковры, вместо этого положил современную черно-белую плитку Фото: TikTok Мо выбросил устаревшую душевую кабину и ковры, вместо этого положил современную черно-белую плитку Фото: TikTok

Завершающим штрихом ремонта стала реновация сада. Стандартные пластиковые двери были заменены на шикарные французские, ведущие во внутренний дворик с роскошной мебелью и встроенным "козырьком" от солнца.

Завершающим штрихом ремонта стала реновация сада Фото: TikTok

Кадры потрясающей трансформации быстро стали вирусными, набрав более 1 миллиона просмотров и тысячи лайков в TikTok. Пользователи поражены работой Мо и засыпают его комплиментами.

"Это так красиво! Вы отлично поработали"

"Самый красивый дом в мире! Теперь я также хочу оранжевую входную дверь"

"Мне нравится микс стилей — современный, винтажный, фермерский, тосканский. Это удивительно"

"Вы превратили притон в уютный дом для всей семьи"

Напомним, ранее Фокус писал о супругах из Великобритании, которые купили за 150 тысяч фунтов полуразрушенный дом в ужасном состоянии, чтобы самостоятельно заняться его ремонтом и реконструкцией. Теперь их жилье оценивается вдвое дороже первоначальной цены.

Кроме того, дом, в котором когда-то жили около 100 осужденных, преобразился до неузнаваемости. Внутри есть три большие гостиные, красивая комната в саду, шесть спален и три ванные комнаты. Однако лучшей частью дома, по мнению многих людей, является "особый" подвал.