"Хочется есть": японский McDonald's выпустил парфюм с ароматом картошки фри (фото)

Всего есть три запаха: обычная картошка фри, с чесночным соусом и морской солью. Сотрудники ресторана быстрого питания отмечают, что духи хорошо подходят для свиданий.

В Японии McDonald's выпустил парфюм с ароматом картофеля фри. Об этом сообщили представители ресторана быстрого питания в Х, ранее Twitter.

Всего пока есть три запаха. Аромат обычной картошки фри скорее всего подойдет для любителей, которые чтят традиции, с чесночным соусом для людей, которые ищут что-то новое и с приправленной морской солью для всех, кто любит что-то необычное.

"Мы сделали духи, которые пахнут картошкой! Возьми их на свидание, чтобы выиграть", — подписали сотрудники фото.

Сотрудники ресторана быстрого питания отмечают, что духи хорошо подходят для свиданий Фото: X (Twitter)

Многие пользователи отнеслись к подобной новости с недоверием. Люди шутили и не могли представить себе подобный аромат.

"Коллега по работе будет говорить: "Мне хочется есть, когда она рядом", "Сегодня ведь не 1 апреля еще", "Мне тяжело теперь следить за тем, голоден я или влюблен", "Я работал в McDonald's на полставки около двух лет, и какое-то время мой пот пах жареной картошкой, хотя я ее не ел", — писали они.

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