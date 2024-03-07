"Крупнейшее событие 21 века": звезда соцсетей проведет бой с Майком Тайсоном (видео)

Легендарный боксер Майкл Тайсон вновь выйдет на ринг. Титулованный боксер уже подписал все нужные бумаги.

Боец и популярный видеоблогер Джейк Пол объявил о проведении выставочного боя против легенды мирового бокса Майка Тайсона. Об этом ютубер, у которого более 20,5 млн подписчиков, сообщил в своем аккаунте в X, ранее Twitter.

Звезда соцсетей анонсировал, что поединок пройдет по правилам бокса. Позже сам бывший спортсмен также подтвердил эту информацию, заявив, что все нужные бумаги уже подписаны.

Событие запланировано на 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас (США). Прямая трансляция будет доступна на потоковом сервисе Netflix.

"Крупнейший бой 21 века, на крупнейшем стадионе NFL в США, в прямом эфире, на крупнейшей в мире стриминговой платформе… это путь MVP. Неважно, будете ли вы смотреть трансляцию на Netflix или придете лично, будете ли вы в команде Пола или в команде Тайсона, будете ли вы фанатом бокса со стажем или будете смотреть свой первый бой — вы не захотите пропустить это событие", — написал блогер в Х (Twitter).

Событие запланировано на 20 июля Фото: X (Twitter)

Легендарный боксер Майк Тайсон, которого называли Железным Майком не выходил на ринг с 2020 года. Тогда он провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Спортсмену сейчас 57 лет и он является одним из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990)

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