Весит более 50 кг: американка поведала о проблемах с самой большой в мире грудью (видео)

Энни Хокинс-Тернер категорически отказывается от пластической операции по уменьшению груди, несмотря на трудности, которая та создает.

66-летняя американка Энни Хокинс-Тернер, которая проживает в Атланте (США), рассказала о трудностях жизни с самой большой в мире грудью. Об этом пишет BILD.

В социальных сетях американка известна под псевдонимом Norma Stitz. С детства Энни страдает гигантомастией — увеличением тканей груди. В настоящее время ее бюст весит более 50 кг, его размер оценивают как 106ZZZ.

В школе над Энни издевались и смеялись. В университете она также привлекала всеобщее внимание и стеснялась. Девушка боялась оказаться обнаженной даже перед своим парнем. В 1990-е годы ее грудь была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире.

У Энни есть специальное автокресло, которое помогает ей передвигаться, а ремень безопасности изготовлен на заказ. По лестнице женщина поднимается или спускается только боком, иначе можно упасть из-за тяжести груди. Ей приходится отводить одну из грудей в сторону, чтобы дотянуться до ног и надеть обувь. А чтобы встать с кровати, нужно переворачиваться на живот.

В школе и университете над Энни издевались и смеялись Фото: X (Twitter)

"Я всегда стараюсь защитить спину и руки. Люди думают, что огромная грудь вызывает сильную боль в спине. Поверьте, для меня это в основном ноги. Я очень благодарна за то, что моя огромная грудь сделала для меня. Она профинансировала два дома, образование детей и отличные отпуска", — рассказывала американка в интервью The Sun.

Энни отметила, что еще в 1996 году создала в сети страницу под ником Norma Stitz, которой пользуется уже больше 20 лет. Она размещает записи эротического содержания, которые приносят ей огромный доход. За первый год такой "работы" она заработала свои первые 50 тысяч долларов. Со временем доход женщины превысил 1 млн долларов, что позволило ей жить на широкую ногу и путешествовать по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что жена миллиардера соблюдает необычные правила, которые придумал для нее муж. София Кралов делится со своими подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, так как ее муж считает, что это работа для прислуги, но есть и другие требования.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.