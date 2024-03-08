Манит животных: британцы пытаются раскрыть тайну старинного моста (фото)

Необъяснимые случаи с собаками уже несколько десятилетий ставят в тупик экспертов и пользователей соцсетей. По неизвестной причине около 600 домашних животных сбросились с готической конструкции.

На мосту Овертаун близ города Думбартон (Шотландия) за последние годы произошло множество необъяснимых случаев гибели собак, и некоторые местные жители считают, что в этом может быть виноват призрак скорбящей вдовы. Об этом пишет Daily Record.

На первый взгляд старинная переправа похожа на многие другие живописные места, но с ней связана леденящая душу загадка.

Каменный мост викторианской эпохи в шотландском графстве Западный Данбартоншир стал известен как "Мост собачьих самоубийств". Необъяснимые случаи уже несколько десятилетий ставят в тупик экспертов и местных жителей. По неизвестной причине около 600 собак сбросились с готической конструкции. Некоторые из них выжили после падения с высоты в 50 футов (чуть более 15 метров) и в нескольких случаях даже вернулись на мост для повторной попытки.

С 1950-х годов поступало множество сообщений о загадочных падениях и прыжках животных с каменной переправы. Местные жители считают, что по одной из версий, в этом может быть виноват призрак убитой горем вдовы.

Около 600 собак сбросились с готической конструкции Фото: Creative Commons

Одной из счастливчиков, выживших в 2014 году, стала трехлетний спаниель по имени Кэсси.

"Мы только вышли из машины, и она сразу же направилась к мосту. Кэсси обожает свой мяч и обычно смотрит на меня, ожидая его, так что это было очень нехарактерно. Она повернула голову, посмотрела вверх и сделала огромный прыжок. Я никогда не забуду ужасный вой, который она издала, когда перепрыгивала. Мой сын посмотрел вниз и увидел лишь точку. Ей удалось подняться, как она это пережила, я никогда не узнаю", — рассказала потрясенная хозяйка собаки.

Со временем необъяснимые самоубийства животных на мосту привлекли внимание всего мира. Люди не могут понять, почему они происходят, но существует множество теорий, в том числе о том, что собаки были сбиты с толку и ошеломлены звуками, доносящимися снизу. Другие предполагают, что в доме живет призрак леди Овертаун, которая грустит после смерти своего мужа в 1908 году. Многие местные жители поговаривают, что здесь ходила женщина в белых одеждах, а в окне виднелась странная фигура, которая, по мнению некоторых, околдовывала домашних животных и убеждала их прыгнуть в воду.

История получила широкую огласку и многие пользователи соцсетей пытались раскрыть тайну моста. Фото: Creative Commons

В 2019 году Боб и Мелисса Хилл, владельцы Overtoun House, сообщили, что за 17 лет проживания в доме они стали свидетелями того, как несколько собак вели себя странно, а затем упали с моста. Тогда владелец особняка заявил, что запах норки, сосновой куницы и других обитателей леса взволновал животных, в результате чего они прыгали вниз.

В настоящее время установлены знаки, призывающие владельцев домашних животных держать их на поводке, если они проходят мимо.

В настоящее время установлены знаки, призывающие владельцев домашних животных держать их на поводке Фото: Creative Commons

С тех пор эта история получила широкую огласку и многие пользователи соцсетей пытались раскрыть тайну моста.

"В граните есть кварц. Кварц вибрирует на частоте, которую слышат собаки, и это может спровоцировать реакцию бегства", "Моя теория — это камни, которые имеют такую форму, что ветер создает на звук, исходящий от собачьего свистка", — писали они.

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