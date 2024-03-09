Диплом купила за $8: женщину, которая притворялась врачом, разоблачили коллеги на работе (фото)

Обман раскрылся, когда работники медицинского учреждения решили проверить регистрационный номер в ее рабочих документах.

27-летнюю Мириану Сантану арестовали в первый рабочий день в больнице Короадос (штат Сан-Паулу, Бразилия), когда медицинские работники заподозрили, что ее диплом — подделка, пишет издание The Mirror.

Как выяснилось, Мириана выдавала себя за настоящего врача, а диплом приобрела в интернете за 8 долларов, хотя уверяла всех, что закончила медицинские курсы в 2022 году, но на самом деле программа тогда даже не начиналась.

Обман раскрылся, когда работники медицинского учреждения решили проверить регистрационный номер в ее рабочих документах и заметили, что он совпадает с номером другого врача.

До задержания Сантана успела "вылечить" 30 взрослых и детей. На допросе она призналась, что таки купила фальшивый диплом, а на самом деле работала логопедом и зарабатывала около 800 долларов в месяц. Устроиться на работу в больницу ей помогла аутсорсинговая компания.

Мириана выдавала себя за настоящего врача, а диплом приобрела в интернете за восемь долларов Фото: Facebook

Мириану арестовали за незаконное занятие профессиональной деятельностью, фальсификацию документов и попытку мошенничества. Пока полиция расследует все детали дела, подозреваемую взяли под стражу в Тупи Паулиста.

"Учитывая доказательства, она не смогла опровергнуть выдвинутые версии и призналась в преступлении", — заявил в интервью газете Metrópoles Нилтон Апаресидо, начальник полиции Сан-Паулу.

Власти Короадоса обратилась к пациентам, которых консулютувала Сантана, чтобы они записались на новые обследования и сдали анализы повторно. Сообщается, что это преимущественно дети и пожилые люди.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай.

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