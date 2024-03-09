Родители, которые помогают детям с домашним заданием, чаще страдают от сердечных приступов

Многие родители не могут совладать со своими эмоциями во время занятий с детьми. Подобный сценарий становится все более частым в китайском обществе.

Китайские родители, испытывающие стресс, получают инфаркты и инсульты, помогая своим детям с домашним заданием, особенно по математике. Об этом пишет Oddity Central.

Однажды вечером в январе этого года 40-летняя мать двоих детей по фамилии Донг, помогала одному из своих сыновей делать домашнее задание по математике, когда потеряла самообладание из-за того, что ребенок не понял задачу. Вскоре после этого женщина почувствовала раскалывающую головную боль, за которой последовала рвота. Она попыталась прилечь на несколько часов, но ее состояние не улучшилось, и она отправилась в больницу.

После тщательного обследования и компьютерной томографии у г-жи Донг диагностировали спонтанное субарахноидальное кровоизлияние — небольшой инсульт, вызванный, скорее всего, постоянным длительным стрессом. Внезапная вспышка ярости во время занятий с сыном только усугубила ситуацию.

Издание отмечает, что подобный сценарий становится все более частым в китайском обществе. В 2019 году 36-летная мать так разволновалась из-за того, что ее сын не смог решить математическую задачу, что у нее случился сердечный приступ. Такой случай был практически невиданным. Однако в следующем году мы написали еще одну похожую историю о 45-летнем китайце, который, как сообщалось, перенес сердечный приступ, разозлившись, когда помогал сыну делать домашнее задание. С тех пор истории о том, как родители страдают от инсультов и сердечных приступов, помогая своим детям с домашним заданием, стали обычным делом.

Иллюстративное фото Фото: Oddity Central

Похожая история произошла и в прошлом месяце. 13 января 37-летняя женщина из Ляньюньгана, занималась с сыном математикой, когда ее расстроило то, что мальчик запутался после того, как она бесчисленное количество раз объяснила ему задачу. Женщина подавила закипающий гнев, но от этого ее и без того высокое кровяное давление стало еще выше, и в какой-то момент она почувствовала легкую боль в груди и начала с трудом дышать.

Мать решила прилечь и позвала старшего сына помочь брату с математикой, пока она отдыхает на диване, но, увидев, что младший мальчик по-прежнему ничего не понимает, снова разозлилась и попыталась встать, чтобы "снова вступить в схватку". В этот момент она почувствовала резкую боль в груди и упала. Она начала обильно потеть, ей стало трудно дышать и двигаться. Ее сыновья позвали на помощь отца, и тот вызвал скорую помощь.

После того как женщину срочно доставили в Народную больницу № 1 города Ляньюньган, у нее диагностировали расслоение аорты типа А и назначили срочную операцию. Врачи обнаружили прокол около 2 см в задней стенке аорты, а также большое количество тромбов. Примерно через 7 часов врачам удалось устранить разрыв, и состояние женщины стало стабильным.

Ранее Фокус сообщал, что врачи по ошибке лишили мужчину возможности иметь детей. В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, повезли в операционную.

Также стало известно, что мужчина утверждает, что в течение 50 лет не пил ничего, кроме Coca-Cola. Роберто Педрейра предпочитает Coke Zero, которая появилась в 2005 году, а до этого пил обычную. Семья пенсионера подтвердила необычную "диету" мужчины.

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