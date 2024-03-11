Домработница назвала 4 привычки, которыми отличаются лучшие хозяева (видео)
Мнения пользователей TikTok разделились. Одни поддержали позицию Сидни, другие начали шутить и иронизировать.
Профессиональная домработница Синди раскрыла 4 лучшие привычки своих самых опрятных клиентов. Эти простые ежедневные ритуалы, по ее мнению, помогают экономить время и деньги на уборку. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.
"Опрятные люди не носят обувь дома. Как профессиональная уборщица могу подтвердить — пол в их доме намного чище. К тому же они вытирают ноги, когда заходят домой", — отметила она в процессе уборки, моя посуду и готовя еду.
Кроме того, чистюли моют за собой посуду и стараются поддерживать порядок.
"Они моют посуду сразу, поэтому после ужина кухня остается чистой. И никогда не выходят из комнаты с пустыми руками, а берут с собой что-то", — добавила Сидни.
Ключ к опрятности, по мнению домработницы, в умении совмещать несколько дел одновременно.
"Мои лучшие клиенты многозадачные. Например, стирают белье, проводя время с семьей, и сразу развешивают его на место", — пояснила она.
Мнения пользователей сети разделились. Одни поддержали позицию Сидни, другие начали шутить и иронизировать.
- "Дорогая, а ничего, что ты получаешь деньги именно за уборку? Если это будут делать клиенты, то для чего им ты?"
- "Да, мэм. Я считаю, что мне не придется убирать, если дом будет чистым. Поэтому я стала королевой поддерживающей уборки"
- "Не хочу вас разочаровывать, но все равно придется убирать, сколько бы раз ты ни вытирал ноги перед входом"
- "Честно говоря, мне нравятся эти советы! Попробую!"
- "А еще не перекладывайте вещи с места на место, а прячьте подальше. Это очень помогает справиться с беспорядком"
Видео Сидни быстро собрало тысячи просмотров, лайков и репостов.
Напомним, ранее Фокус писал о 39-летней уборщице и матери-одиночке Габриэле Родригес, которую уволили из клининговой компании Total Clean за съеденный сэндвич с тунцом. Женщина работала в компании в течение двух лет и имела безупречную репутацию, но это не убедило работодателя.
Кроме того, 37-летний британец Марк Гетч решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Женщина в долгу не осталась и немедленно прислала ответ.