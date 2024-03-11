Домработница назвала 4 привычки, которыми отличаются лучшие хозяева (видео)

Мнения пользователей TikTok разделились. Одни поддержали позицию Сидни, другие начали шутить и иронизировать.

Профессиональная домработница Синди раскрыла 4 лучшие привычки своих самых опрятных клиентов. Эти простые ежедневные ритуалы, по ее мнению, помогают экономить время и деньги на уборку. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

"Опрятные люди не носят обувь дома. Как профессиональная уборщица могу подтвердить — пол в их доме намного чище. К тому же они вытирают ноги, когда заходят домой", — отметила она в процессе уборки, моя посуду и готовя еду.

Кроме того, чистюли моют за собой посуду и стараются поддерживать порядок.

"Они моют посуду сразу, поэтому после ужина кухня остается чистой. И никогда не выходят из комнаты с пустыми руками, а берут с собой что-то", — добавила Сидни.

Ключ к опрятности, по мнению домработницы, в умении совмещать несколько дел одновременно.

"Мои лучшие клиенты многозадачные. Например, стирают белье, проводя время с семьей, и сразу развешивают его на место", — пояснила она.

Мнения пользователей сети разделились. Одни поддержали позицию Сидни, другие начали шутить и иронизировать.

"Дорогая, а ничего, что ты получаешь деньги именно за уборку? Если это будут делать клиенты, то для чего им ты?"

"Да, мэм. Я считаю, что мне не придется убирать, если дом будет чистым. Поэтому я стала королевой поддерживающей уборки"

"Не хочу вас разочаровывать, но все равно придется убирать, сколько бы раз ты ни вытирал ноги перед входом"

"Честно говоря, мне нравятся эти советы! Попробую!"

"А еще не перекладывайте вещи с места на место, а прячьте подальше. Это очень помогает справиться с беспорядком"

Видео Сидни быстро собрало тысячи просмотров, лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о 39-летней уборщице и матери-одиночке Габриэле Родригес, которую уволили из клининговой компании Total Clean за съеденный сэндвич с тунцом. Женщина работала в компании в течение двух лет и имела безупречную репутацию, но это не убедило работодателя.

Кроме того, 37-летний британец Марк Гетч решил подшутить над женой и выслал ей счет на 700 фунтов стерлингов (около 33,6 тыс. гривен) за 6-часовую уборку их общего дома. Женщина в долгу не осталась и немедленно прислала ответ.