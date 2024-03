Эксперт по НЛО рассказал о жутком моменте, когда он "вызвал" космический корабль (фото)

Режиссер Марк Кристофер Ли и группа "охотников за пришельцами" попыталась вызвать НЛО. По словам мужчины, он смог увидеть что-то, что не было ни звездой, ни самолетом.

Британский эксперт по НЛО рассказал о жутком моменте, когда он якобы вызвал космический корабль пришельцев. Об этом пишет The Mirror.

В новом документальном фильме на канале Amazon Prime режиссер Марк Кристофер Ли анализирует несколько случаев встреч "пятого рода" между людьми и внеземными существами. В ленте исследуются так называемые протоколы CE5 (Close Encounters Of The Fifth Kind), разработанные экспертами по НЛО, такими как доктор Стивен Грир, которые якобы позволяют людям контактировать и вызывать инопланетян и НЛО.

Узнав об этом феномене, мистер Ли решил снять на камеру ритуалы, попросив друзей и исследователей НЛО показать один из них в действии. Собравшись на холме Вудкок в Хартфордшире (Англия), группа "охотников за пришельцами" попыталась вызвать внеземной корабль.

"Это был интересный вечер, и, конечно, мы увидели много самолетов и звезд, поскольку ночь была ясной, но мы смогли расслабиться, пообщаться и поговорить об НЛО с друзьями. Но, как ни странно, как только мы закончили вечернюю съемку и начали убирать камеры, кто-то заметил высоко вверху что-то, что не было ни звездой, ни самолетом. К счастью, нам удалось заснять это на камеру", — рассказал режиссер.

Во время съемок группа столкнулась с несколькими необъяснимыми неудачами. Сопродюсер Гай Томпсон не смог принять участие из-за совокупности непредвиденных факторов, включая плохое самочувствие, поломку автомобиля и отмену поездов.

Ранее Марк Кристофер Ли призывал короля заставить правительство Великобритании рассказать "правду" об НЛО Фото: Amazon

Издание отмечает, что это не первый случай, когда мистер Ли попадает в новости. В августе прошлого года режиссер призвал короля заставить правительство Великобритании рассказать "правду" о том, что известно британским властям об инопланетной жизни. Это произошло в то же время, когда группа по безопасности Конгресса США рассказывала, как политиков десятилетиями держали в неведении относительно НЛО.

"Король Чарльз проявляет интерес к неопознанным летающим объектам, который передался ему от его отца, покойного принца Филиппа. Я призываю нашего короля оказать давление на премьер-министра Риши Сунака, чтобы он открыл общественности правду о том, что Великобритания знает об НЛО", — говорил тогда Мистер Ли.

