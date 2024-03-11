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МирФан

Эксперт по НЛО рассказал о жутком моменте, когда он "вызвал" космический корабль (фото)

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Фото: National Geographic | Иллюстративное фото

Режиссер Марк Кристофер Ли и группа "охотников за пришельцами" попыталась вызвать НЛО. По словам мужчины, он смог увидеть что-то, что не было ни звездой, ни самолетом.

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Британский эксперт по НЛО рассказал о жутком моменте, когда он якобы вызвал космический корабль пришельцев. Об этом пишет The Mirror.

В новом документальном фильме на канале Amazon Prime режиссер Марк Кристофер Ли анализирует несколько случаев встреч "пятого рода" между людьми и внеземными существами. В ленте исследуются так называемые протоколы CE5 (Close Encounters Of The Fifth Kind), разработанные экспертами по НЛО, такими как доктор Стивен Грир, которые якобы позволяют людям контактировать и вызывать инопланетян и НЛО.

Узнав об этом феномене, мистер Ли решил снять на камеру ритуалы, попросив друзей и исследователей НЛО показать один из них в действии. Собравшись на холме Вудкок в Хартфордшире (Англия), группа "охотников за пришельцами" попыталась вызвать внеземной корабль.

"Это был интересный вечер, и, конечно, мы увидели много самолетов и звезд, поскольку ночь была ясной, но мы смогли расслабиться, пообщаться и поговорить об НЛО с друзьями. Но, как ни странно, как только мы закончили вечернюю съемку и начали убирать камеры, кто-то заметил высоко вверху что-то, что не было ни звездой, ни самолетом. К счастью, нам удалось заснять это на камеру", — рассказал режиссер.

Во время съемок группа столкнулась с несколькими необъяснимыми неудачами. Сопродюсер Гай Томпсон не смог принять участие из-за совокупности непредвиденных факторов, включая плохое самочувствие, поломку автомобиля и отмену поездов.

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Ранее Марк Кристофер Ли призывал короля заставить правительство Великобритании рассказать "правду" об НЛО
Фото: Amazon

Издание отмечает, что это не первый случай, когда мистер Ли попадает в новости. В августе прошлого года режиссер призвал короля заставить правительство Великобритании рассказать "правду" о том, что известно британским властям об инопланетной жизни. Это произошло в то же время, когда группа по безопасности Конгресса США рассказывала, как политиков десятилетиями держали в неведении относительно НЛО.

"Король Чарльз проявляет интерес к неопознанным летающим объектам, который передался ему от его отца, покойного принца Филиппа. Я призываю нашего короля оказать давление на премьер-министра Риши Сунака, чтобы он открыл общественности правду о том, что Великобритания знает об НЛО", — говорил тогда Мистер Ли.

Ранее Фокус сообщал, что блогер рассказал о "тайном обществе", которое может путешествовать во времени. Искатель приключений Уоррен Роби провел 4 дня среди членов духовного поселения, которое существует уже около 50 лет.

Также стало известно, что мужчина нашел таинственный черный ящик под своим домом. На коробке есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца дома, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи соцсетей пытались помочь ему понять больше о его находке.