Експерт із НЛО розповів про моторошний момент, коли він "викликав" космічний корабель (фото)

Режисер Марк Крістофер Лі та група "мисливців на прибульців" спробувала викликати НЛО. За словами чоловіка, він зміг побачити щось, що не було ні зіркою, ні літаком.

Британський експерт з НЛО розповів про моторошний момент, коли він нібито викликав космічний корабель прибульців. Про це пише The Mirror.

У новому документальному фільмі на каналі Amazon Prime режисер Марк Крістофер Лі аналізує кілька випадків зустрічей "п'ятого роду" між людьми й позаземними істотами. У стрічці досліджуються так звані протоколи CE5 (Close Encounters Of The Fifth Kind), розроблені експертами з НЛО, такими як доктор Стівен Грір, які нібито дають змогу людям контактувати й викликати інопланетян та НЛО.

Дізнавшись про цей феномен, містер Лі вирішив зняти на камеру ритуали, попросивши друзів і дослідників НЛО показати один із них у дії. Зібравшись на пагорбі Вудкок у Хартфордширі (Англія), група "мисливців за прибульцями" спробувала викликати позаземний корабель.

"Це був цікавий вечір, і, звичайно, ми побачили багато літаків і зірок, оскільки ніч була ясною, але ми змогли розслабитися, поспілкуватися і поговорити про НЛО з друзями. Але, як не дивно, щойно ми закінчили вечірню зйомку і почали прибирати камери, хтось помітив високо вгорі щось, що не було ні зіркою, ні літаком. На щастя, нам вдалося зняти це на камеру", — розповів режисер.

Під час зйомок група зіткнулася з кількома незрозумілими невдачами. Співпродюсер Гай Томпсон не зміг узяти участь через сукупність непередбачуваних чинників, включно з поганим самопочуттям, поломкою автомобіля і скасуванням поїздів.

Раніше Марк Крістофер Лі закликав короля змусити уряд Великої Британії розповісти "правду" про НЛО Фото: Amazon

Видання зазначає, що це не перший випадок, коли містер Лі потрапляє в новини. У серпні минулого року режисер закликав короля змусити уряд Великої Британії розповісти "правду" про те, що відомо британській владі про інопланетне життя. Це сталося в той самий час, коли група з безпеки Конгресу США розповідала, як політиків десятиліттями тримали в невіданні щодо НЛО.

"Король Чарльз проявляє інтерес до космічних кораблів, який передався йому від його батька, покійного принца Філіпа. Я закликаю нашого короля чинити тиск на прем'єр-міністра Ріші Сунака, щоб він відкрив громадськості правду про те, що Великобританія знає про НЛО", — говорив тоді Містер Лі.

