Роскошный дом за $302 тысячи остается пустым из-за незначительной ошибки (фото)

Агентство по недвижимости даже предлагает на полгода освободить потенциальных покупателей от уплаты ипотеки.

Новый семейный дом за $302 тысячи никак не могут продать из-за огромных фонарей, расположенных у входной двери и подъездной дороги. Об этом пишет издание Mirror.

В комплексе от застройщика Hepscott Developments Ltd в Саут-Шилдсе (Южный Тайнсайд, Великобритания) допустили незначительный инженерный промах: один из столбов расположен прямо посреди подъездной дороги, а другой — блокирует входную дверь.

По словам риелторов, из-за этого им месяцами не удается продать объект недвижимости, несмотря на предложение агентства на полгода освободить потенциальных покупателей от уплаты ипотеки.

После появления объявления в сентябре ни один дом так и не был продан. Хотя потенциальных покупателей, возможно, отпугнули не только фонари, но и вид на пустые магазины напротив.

Кроме того, средняя стоимость дома в этом районе составляет $131 тысячу, поэтому цена в объявлении ($302 тысячи) кажется завышенной для новых квартир с такими неудобствами.

"Я не мог поверить, что посреди чьей-то подъездной дороги стоит фонарный столб. Как здесь можно припарковать машину? Точно не куплю такой дом еще и в заброшенном районе", — возмутился один из местных жителей.

После появления объявления в сентябре ни один дом так и не был продан Фото: North News & Pictures После появления объявления в сентябре ни один дом так и не был продан Фото: North News & Pictures

Пользователи сети также за словами в карман не лезут.

"Ужас какой-то", "Абсолютное дно", "Представьте, как сложно будет заезжать!", "Жильцы дома смогут практиковать танцы на шесте", "Этот дом не может стоить столько, грабеж средь бела дня", "Вы никогда в жизни не продадите такую убогость", — пишут они.

Несмотря на все препятствия, сами владельцы описывают жилье как "исключительную новостройку" с кухней, гостиной и отдельной ванной в спальне. Также отмечается, что рядом есть все необходимое, в частности магазины и супермаркеты.

Несмотря на все препятствия, сами владельцы описывают жилье как "исключительную новостройку" Фото: North News & Pictures

Напомним, ранее Фокус писал, что в живописном местечке на берегу озера в Нью-Йорке (США) выставлен на продажу дом, который в свое время принадлежал легендарному исследователю затонувшего "Титаника" Полю-Анри Нарджоле. Цена поместья с четырьмя спальнями составляет 1,35 миллиона фунтов стерлингов. Однако особой ценностью этого объекта недвижимости являются жуткие детали, которые стали точным предсказанием трагической судьбы его владельца.

Кроме того, заброшенный сицилийский городок Муссомели, что в Италии, переживает возрождение благодаря креативной идее местных чиновников — продаже заброшенных домов за символическую цену в 1 доллар. Инициатива, начатая в 2017 году, неожиданно вдохнула в населенный пункт новую жизнь.