Запретила разговаривать с девушками: невеста перед свадьбой составила "черный список" для любимого

По словам девушки, основное — это безопасность ее партнера. Впрочем, далеко не все пользователи сети такого же мнения.

24-летняя Изабелла Блаунт из Лестершира, что в Великобритании, планирует выйти замуж в Лас-Вегасе в 2026 году, но уже составила "черный список" с требованиями к проведению мальчишника для своего возлюбленного Макса. Соответствующий пост она опубликовала на странице в TikTok.

Девушка перечислила четкие правила поведения, запретив жениху разговаривать с представительницами противоположного пола, посещать такие туристические места, как Амстердам, где легализована проституция, приглашать стриптизерш, а также обязала проводить видео/фотосъемку на мальчишнике и регулярно писать СМС, чтобы она была спокойна. Ну и в конце концов: привезти ей подарок на память.

Девушка перечислила четкие правила поведения, запретив жениху разговаривать с представительницами противоположного пола Фото: TikTok Девушка перечислила четкие правила поведения, запретив жениху разговаривать с представительницами противоположного пола Фото: TikTok

Этот пост собрал 1,8 млн просмотров и вызвал жаркие споры. Часть пользователей сети поддержала требования ревнивой британки, однако другие назвали такие "правила" чрезмерными и поинтересовались, стоит ли заключать брак, если между партнерами нет доверия.

"У моего жениха мальчишник на этих выходных. Нет никаких правил. Просто хочу, чтобы он веселился, потому что я ему доверяю"

"Привезти подарок с мальчишника, какой именно? Похмелье и запах сожаления?

"Если бы это написал парень, его бы уже обвинили в насилии"

Позже Иззи объяснила, что это была лишь "шутка", и опубликовала обновленный список. Она попросила все же обойтись без стриптиза, но позволила любимому весело провести время, общаясь со всеми.

По ее словам, основное — это уважение и безопасность партнера.

"Мы с женихом просто смеемся над комментариями. Он полностью со всем соглашается и уважает установленные границы, именно поэтому нам с ним хорошо вместе", — добавляет Изабелла и признается, что не ожидала такой бурной реакции от подписчиков.

24-летняя Изабелла Блаунт и ее возлюбленный Макс Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина уехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

Также мы рассказывали о 38-летней Даниэль Финли-Эдвард из шотландского города Ренфрю, которая осуществила свое самое заветное желание — сыграла долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Джоном Во. Впрочем, для пары этот радостный день был полон не только счастья, но и печали, ведь невеста неизлечимо больна раком.