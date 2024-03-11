"Брось его": невесту призвали развестись с мужем, который надел кроксы на свадьбу (фото)
Жених надел необычную обувь в день свадьбы, что вызвало бурные споры в соцсетях. Многие люди осудили мужчину за его выбор гардероба, но нашлись и те, кто поспешил встать на его защиту.
Пользователи социальных сетей призвали невесту развестись с мужем, который надел "уродливые" кроксы в день их свадьбы. Соответствующим фото на популярном форуме Reddit поделился пользователь с никнеймом @cup_1337.
Можно с уверенностью сказать, что свадебный этикет в последние годы претерпел изменения, поскольку все больше людей отходят от традиций и привносят в свои наряды немного индивидуальности. Однако многие люди осудили мужчину за его выбор гардероба, но нашлись и те, кто поспешил встать на его защиту.
Жених полностью перечеркнул все правила, отказавшись от пары обычных ботинков в пользу известных кроксов и это быстро разделило соцсети.
В последние годы этот обувной бренд Crocs переживает возрождение популярности, но удобные тапки все еще вызывают споры.
"Представьте, что вы готовитесь три часа, а ваш жених появляется в кроксах", — подписал фото пользователь форума.
Снимок вызвал настоящий ажиотаж. Многие люди начали осуждать мужчину за подобный выбор. Некоторые даже советовали невесте бросить жениха.
"Чертовски уродливые кроксы", "Надеюсь, это внутренняя шутка между ними, и она тоже носит кроксы", "Брось его", "Разведись с ним", — писали недовольные пользователи форума.
Однако нашлись и те кто встал на защиту мужчины. Они писали, что у парня может быть травма стопы или проблема с ногами, которая не позволяет ему носить "правильную обувь".
"Если не считать кроксов, он одет аккуратно. Лучшее предположение — у него проблемы с ногами. Они также выглядят совершенно новыми. Или он крупнейший держатель акций Crocs", "Чем старше я становлюсь, тем более враждебно отношусь к дискомфорту. Сейчас я в восторге, если вижу кого-то в кроксах на свадьбе. Хотелось бы, чтобы больше людей были уверены в себе и выбирали функциональность и комфорт, а не привлекательность и социальные нормы", — писали они.
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