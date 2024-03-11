"Брось его": невесту призвали развестись с мужем, который надел кроксы на свадьбу (фото)

Жених надел необычную обувь в день свадьбы, что вызвало бурные споры в соцсетях. Многие люди осудили мужчину за его выбор гардероба, но нашлись и те, кто поспешил встать на его защиту.

Пользователи социальных сетей призвали невесту развестись с мужем, который надел "уродливые" кроксы в день их свадьбы. Соответствующим фото на популярном форуме Reddit поделился пользователь с никнеймом @cup_1337.

Можно с уверенностью сказать, что свадебный этикет в последние годы претерпел изменения, поскольку все больше людей отходят от традиций и привносят в свои наряды немного индивидуальности. Однако многие люди осудили мужчину за его выбор гардероба, но нашлись и те, кто поспешил встать на его защиту.

Жених полностью перечеркнул все правила, отказавшись от пары обычных ботинков в пользу известных кроксов и это быстро разделило соцсети.

В последние годы этот обувной бренд Crocs переживает возрождение популярности, но удобные тапки все еще вызывают споры.

"Представьте, что вы готовитесь три часа, а ваш жених появляется в кроксах", — подписал фото пользователь форума.

Мужчина надел удобную обувь на свадьбу Фото: Reddit

Снимок вызвал настоящий ажиотаж. Многие люди начали осуждать мужчину за подобный выбор. Некоторые даже советовали невесте бросить жениха.

"Чертовски уродливые кроксы", "Надеюсь, это внутренняя шутка между ними, и она тоже носит кроксы", "Брось его", "Разведись с ним", — писали недовольные пользователи форума.

Однако нашлись и те кто встал на защиту мужчины. Они писали, что у парня может быть травма стопы или проблема с ногами, которая не позволяет ему носить "правильную обувь".

"Если не считать кроксов, он одет аккуратно. Лучшее предположение — у него проблемы с ногами. Они также выглядят совершенно новыми. Или он крупнейший держатель акций Crocs", "Чем старше я становлюсь, тем более враждебно отношусь к дискомфорту. Сейчас я в восторге, если вижу кого-то в кроксах на свадьбе. Хотелось бы, чтобы больше людей были уверены в себе и выбирали функциональность и комфорт, а не привлекательность и социальные нормы", — писали они.

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