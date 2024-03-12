Воды нет: недостроенный "средневековый" особняк продается за $4,5 млн (фото)

Хозяин говорит, что с особняка открывается "перспективный вид" на океан, но станет более открытым после вырубки леса.

Самый известный недостроенный особняк Северной Калифорнии (США) неожиданно выставили на продажу. Дом общей площадью 13 тысяч квадратных футов с восемью спальнями и тремя ванными недавно появился на сайте Zillow по цене в $4,5 миллиона, пишет издание New York Post.

Владелец Брюс Ремингтон возводил это масштабное сооружение в готическом стиле в течение почти полувека. На опубликованных им фотографиях можно увидеть исторические фасады с химерами, изысканной отделкой и дополнительными подпорками для стен.

Хозяин говорит, что с особняка открывается "перспективный вид" на океан, который станет более открытым после вырубки леса. Кроме того, он гордится коллекцией антикварной мебели, люстр, мраморных каминов, что идут в комплекте с домом и, по его словам, стоят сотни тысяч долларов.

Однако к продавцу есть немало вопросов. Например, снимок мягкого кресла в его объявлении, похоже, взят с сайта Wayfair. Он также зачем-то добавил несколько личных фотографий из путешествий во Францию, и, возможно, даже немного поработал с Photoshop, чтобы украсить одну или две стены в доме.

По мнению Ремингтона, стоимость дома может увеличиться вдвое или втрое, если его обустроить. Однако на сайте по продаже недвижимости объект оценивают "всего" в $890 тысяч, но с ремаркой, что цена владельца и заключение экспертов очень разнятся.

Хозяин говорит, что имение имеет "перспективный вид" на океан, который станет более открытым после вырубки леса Фото: Bruce Remington

"Никогда там не жил, не ел и не смотрел телевизор, но в том доме в течение 30 лет был мой главный офис. Я провел там 100 ночей и развлекал женщин от трех до шести часов, наверное, 1000 раз", — смеется Брюс, уроженец Нью-Йорка и выпускник Корнельского университета.

Американец заработал свое состояние на торговле шляпами, но 43 последние годы посвятил возведению этого "готического шедевра", используя средневековые методы строительства.

Ремингтон гордится коллекцией антикварной мебели, люстр, мраморных каминов, идущих в комплекте с домом Фото: Bruce Remington Ремингтон гордится коллекцией антикварной мебели, люстр, мраморных каминов, идущих в комплекте с домом Фото: Bruce Remington

Сейчас интересы мужчины изменились и он решил продать незавершенный проект, расположенный на 4,59 гектара лесистой местности вблизи от города Эврика. Потенциальные покупатели должны быть готовы к тому, что в особняке пока нет горячей воды и полноценной кухни.

Напомним, ранее Фокус писал, что новый семейный дом за $302 тысячи никак не могут продать из-за огромных фонарей, расположенных возле входной двери и подъездной дороги. Этот промах допустили в жилом комплексе от застройщика Hepscott Developments Ltd в Саут-Шилдсе (Южный Тайнсайд, Великобритания). Агентство по недвижимости даже предлагает на полгода освободить потенциальных покупателей от уплаты ипотеки, но это не помогает.

Кроме этого, в городе Батл (Великобритания) разыгрывается роскошный особняк с пятью спальнями, бассейном и земельным участком общей стоимостью $1,9 миллиона всего за 6 долларов. Будущий владелец сможет переехать в дом, сдать его в аренду или продать по своему усмотрению.