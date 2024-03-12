Воспользовалась лазейкой: женщина пол года бесплатного заправляла машину (видео)

Дон Томпсон успела воспользоваться бонусной картой и ошибкой автомата на заправке 510 раз за 6 месяцев.

В США 45-летней Дон Томпсон из Небраски грозит уголовное наказание за то, что она, воспользовавшись лазейкой, украла более 7000 галлонов (почти 27 тысяч литров) бензина на сумму более 27 000 долларов. Об этом пишет USA Today.

Американку обвиняют в том, что она неправомерно использовала свою бонусную карту вознаграждения в магазине Pump and Pantry в Линкольне, штат Небраска, по меньшей мере 510 раз за 6 месяцев. Обычно в этом нет ничего плохого, но сотрудники полиции утверждают, что женщина воспользовалась обновлением программного обеспечения от ноября 2022 года, которое управляло заказами на топливном насосе.

Телеканал WILX-TV сообщил, что компания Bosselman Enterprise, которая владеет магазином Pump and Pantry, не знала об обновлении, которое запросили персонал и их клиенты. Программное обеспечение позволяло любому, кто дважды провел бонусной картой, переключить бензонасос из обычного режима в демо-режим, в котором можно заправляться бесплатно.

На заправочной станции в Линкольне устранили неполадку Фото: MGT

Американка успела воспользоваться услугами заправки 510 раз. Полиция считает, что топливо было украдено в период с 13 ноября 2022 года по 1 июня 2023 года.

Женщину поймали на злоупотреблении бонусной картой

По данным сотрудников полиции Линкольна, они поймали Дон Томпсон на месте преступления, когда проверили записи камер наблюдения и увидели, как она несколько раз заливала бензин в свой автомобиль. Полиция установила личность женщины по информации о ее бонусной карте и судебным документам.

Во время допроса она рассказала детективам, что мужчина, выплачивающий долг за машину, дал ей карту вместо денег. Полиция не смогла связаться с этим человеком, поскольку он умер в январе.

Следователи считает, что женщина получала "бесплатный бензин" в период с 13 ноября 2022 года по 1 июня 2023 года. По их оценкам, Дон получила 7 413,59 галлонов топлива, что, по словам менеджера заправки, обошлось ему в 27 860,27 долларов убытков.

Женщина была арестована 6 марта по обвинению в краже, и ей был назначен залог в размере 7500 долларов. По состоянию на понедельник она не числилась заключенной в тюрьме округа Ланкастер.

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