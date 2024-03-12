Всего одна жалоба: гуся, который стал городской знаменитостью в Англии, "депортировали"

Птице по кличке Брюс нравилось проводить время, разглядывая свое отражение в витринах офисов и магазинов. Животное часто становилось причиной беспорядков на улицах.

Гусь по кличке Брюс, который влюбил в себя людей и стал городской знаменитостью города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир (Англия), был изгнан и отправлен в новый дом в сельской местности после того, как на него поступила всего одна жалоба. Об этом пишет Daily Star.

Теперь животное будет жить в заповеднике в 38 милях (61 км) от родного города. Такие радикальные меры были приняты после того, как в одной жалобе его назвали опасным для здоровья. Брюс, серебристый гусь, стал местной знаменитостью в Милтон-Кейнс. Его часто видели гуляющим у близлежащих озер и прудов. Он также доставлял радость покупателям и офисным работникам, уверенно расхаживая по офисным зданиям и супермаркету Morrisons в надежде на угощение в виде шоколадных батончиков или чипсов.

Несмотря на многочисленные попытки вернуть его в естественную среду обитания, Брюс продолжал возвращаться в центр города. Однако после жалобы общественности на то, что он представляет опасность для здоровья, его перевезли в приют для животных.

47-летней Алли Шорт из организации Milton Keynes Swan Rescue пришлось переодеться, чтобы животное не узнало ее.

"Я увидела его на холодном бетоне, с головой под крылом, крепко спящим. Я припарковала машину, надела бейсболку и солнцезащитные очки, чтобы меня не так легко было узнать, и медленно подошла к нему боком. Я подошла достаточно близко, чтобы положить еду, чтобы привлечь внимание Брюса, что позволило мне быстро и легко поймать его", — рассказала она.

Гусь по кличке Брюс гулял по улицам города Фото: SWNS

Впервые о Брюсе сообщили защитникам животные в начале 2023 года, когда его нашли гуляющим возле офисного здания. Предполагается, что Брюс уже дважды спасался в 2022 году другой благотворительной организацией, но сколько ему лет, неизвестно.

"Офисный работник, который сообщил о нем, беспокоился о его благополучии, поскольку руководство здания было недовольно тем, что он устраивает беспорядок у их подъезда", — добавила Алли.

Брюса отвезли на озеро, где он пробыл шесть дней, после чего снова отправился в центр города. Вскоре гусь вновь стал причиной беспорядков. Он пересекал оживленные дороги и перекрестки в час пик. Алли удалось выследить его до старой автобусной станции в центре города, но когда она подошла к нему, он, по ее словам, узнал ее и скрылся. В следующий раз животное заметили в оживленном супермаркете Morrisons. Его снова отвезли к озеру, но через день Брюс вернулся на прежнее место. Затем он стал проводить время, разглядывая свое отражение в витринах офисов и магазинов. 7 марта этого года, Алли вновь получила жалобу на птицу.

Гусь часто ставал причиной беспорядков Фото: SWNS

"Мне стало известно о жалобе на нашего гусиного друга — один из посетителей района обратился в совет с жалобой из-за гусиных экскрементов. Они сказали, что это опасно для здоровья детей, проходящих мимо, чтобы попасть в один из жилых домов, что выглядит нелепо", — добавила она.

Сейчас Брюс живет в роскошной жизни в заповеднике "The Waterfowl sanctuary". По данным издания, он чувствует себя хорошо.

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