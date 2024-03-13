Услышала шум: женщина узнала, что строители замуровали ее кошку за стеной (фото)

Девушке по имени Джей рассказала о том, как ее домашнее животное оказалось в ловушке. Ролик стал вирусным и набрал более 2,8 млн просмотров.

В США женщина по имени Джей была поражена после того, как зашла в свою гостиную, чтобы осмотреть недавно оштукатуренную стену, и услышала слабые звуки, доносящиеся с другой стороны. Об этом она рассказала в одним из видео в своем TikTok.

Американке пришлось выбивать стену. Оказалось, что забывчивые рабочие проводили ремонт в ее квартире в Пенсильвании и не заметили, что случайно замуровали ее любимую кошку в стену.

На видео, которое просмотрели уже более 2,8 миллиона раз, видно, как Джей, разговаривая по телефону с полицией, неистово бьет ножом по каменной кладке. Тем временем кот выглядывает в отверстие, которое оказалось недостаточно большим, чтобы пролезть в него.

Тревога Джей началась после того, как она зашла в гостиную, чтобы осмотреть стену, и обнаружила, что ее кошка пропала, а из-за кладки доносится лишь мяуканье. Звонок в службу спасения не помог американке, ей посоветовали просто пробить дыру, что она и сделала. В конце концов, после нескольких минут разбивания свежеуложенной штукатурки, кошка освобождается и воссоединяется со своей хозяйкой.

Пользователи социальных сетей поспешили встать на сторону Джея и осудить некомпетентных работников за то, что они "поймали кошку в ловушку", даже если это произошло по ошибке.

"Это заставило меня расплакаться, мне так жаль, что я так расстроился", "Они абсолютно точно знали. Люди так плохо относятся к кошкам, и это разбивает мне сердце", — писали они.

Позже Джей выложила видео, на котором она в напряженном разговоре с менеджером по недвижимости говорит, что ей трудно поверить в то, что ее кот оказался заперт в стене случайно.

"Я уверена, что они видели мою кошку там. Я точно знаю, что они наверняка видели ее там, наверняка пытались его достать, но не смогли. Работники не захотели возвращаться позже, чтобы подождать, пока она вылезет… поэтому они залатали стену так, чтобы кошка оказалась за ней", — заявила она.

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