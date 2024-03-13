В Англии 82-летняя бабушка бежала в халате, чтобы помочь дочери отбиться от грабителей

Линн Элвелл рассказала, что на нее и ее пожилую маму напали двое неизвестных мужчин, пытаясь угнать ее автомобиль. Женщины получили ссадины и травмы, расследование продолжается.

Камера видеонаблюдения показала, как пожилая женщина и ее дочь из Великобритании мужественно противостоят двум угонщикам, напавшим на них средь бела дня. Об этом пишет Metro.

Двое мужчин поджидали 62-летнюю Линн Элвелл, когда она на своем новом Mercedes A Class выезжала задним ходом с подъездной дорожки своей 82-летней мамы в Уилленхолле, Уэст-Мидлендс (Англия). Мгновением позже один из воров подбежал, с силой открыл водительскую дверь и вытащил британку из машины на землю. Линн несколько раз ударили ногами, пока она держалась за автомобиль. 82-летняя мама женщины, одетая в халат и тапочки, подбежала, чтобы помочь дочери.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, как бабушка встала перед машиной, пытаясь помешать ворам скрыться.

На кадрах видно, как угонщики едут прямо на маму Линн и сбивают ее. Женщины остались избитыми и в синяках после угона, который произошел утром 28 февраля.

82-летняя старушка хотела помочь дочери, на которую напали Фото: коллаж Фокус

Линн была в доме своей мамы, чтобы оставить собаку перед тем, как отправиться на работу в парикмахерскую.

"Это было ужасно. После того как такое случается, тебе становится страшно до умопомрачения, ты постоянно оглядываешься через плечо. У меня никогда не было ничего подобного. Я выросла в этом районе, и ни разу у меня не было никаких проблем. Я просто не ожидал, что произойдет что-то подобное", — сказала она.

После того как мужчины стали кричать Линн, чтобы она вышла из машины, они нанесли ей несколько ударов. Полиция начала расследование. По словам Линн, после угона она не может нормально спать, и это преступление отразилось на ее бизнесе.

"Они также забрали мою парикмахерскую сумку, что негативно сказалось на моем бизнесе. Когда я была маленькой, здесь никогда не было плохо, но сейчас все стало намного хуже. У моих родителей тоже сейчас проблемы с безопасностью", — добавила британка.

Ранее Фокус сообщал, что начальник полиции извинился за офицеров, которые "списали" 264 тысячи нераскрытых дел. Трой Финнер объявил, что сотни тысяч сообщений о преступлениях так и не были переданы на расследование, так как офицеры присвоили им внутренний код, сославшись на нехватку персонала.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.