"Сошли с ума": клиент пожалел, что не посмотрел на цены прежде чем поесть в кафе

Пользователь соцсетей отметил, что еда была вкусной, однако он получил хороший урок на будущее — проверять стоимость блюд и напитков перед тем, как рассчитываться карточкой.

Посетитель одной из кофеен Дарвина (Австралия) впал в ступор, когда получил в заведении общественного питания счет на 50 долларов (около 2 тыс. грн) только за четыре позиции из меню — два бутерброда и кофе. Об этом он рассказал на тематическом форуме в Reddit.

Автор поста зашел в пляжное кафе и заказал два бутерброда с яичницей и беконом, добавив к каждой порцию авокадо. Кроме того, клиент приобрел два стакана охлажденного кофе с мороженым.

Финальный счет также включал дополнительную плату в $5 (около 200 грн) за обслуживание в воскресенье, из-за чего сумма выросла до $50.

"Для скептиков: да, я действительно заплатил вчера $50 за два бутерброда с яичницей и беконом и две порции охлажденного кофе в одном из пляжных кафе Дарвина", — говорится в сообщении.

Пользователь соцсетей отметил, что еда была вкусной, однако он получил хороший урок на будущее — проверять цены блюд и напитков перед тем, как рассчитываться карточкой.

Люди в комментариях также были неприятно удивлены высокими ценами на завтраки в кафе.

"Это безумие, совсем уже сошли с ума! А еда хоть была вкусной?"

"Даже без доплаты за обслуживание в воскресенье это крайне дорогой завтрак. $9 за охлажденный кофе — реально?"

"Я перестала выходить на улицу, когда куриный шницель подорожал с 13 до $20. Живу на пенсию по инвалидности и теперь не могу себе это позволить"

"Не знаю, мне кажется, что это кафе обанкротится, или люди зарабатывают слишком много, чтобы их это волновало"

"Мать, тебя ограбили по-крупному. Это просто дно"

"Если бы я увидел такие цены в кафе, то ушел бы оттуда немедленно, ничего не заказав"

Также некоторые юзеры отметили, что хоть цена двух бутербродов с яичницей и беконом, а также кофе с мороженым на самом деле высоковата, но $3 за порцию авокадо, по их мнению, еще можно заплатить.

Окончательный счет также включал дополнительную плату в $5 (около 200 грн) за обслуживание в воскресенье Фото: Reddit

Напомним, это уже не первая подобная история. Туристка из Австралии, которая отдыхала на Бали, рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, австралийка призвала покупателей тщательно проверять свои чеки в магазинах из-за досадного случая, который недавно произошел с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия). По словам автора, кассир крупной розничной сети взыскал с ее родственницы почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле.